شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يجب على مستخدمى ويندوز تحديث أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Intel فى طرح تحديثات جديدة لبرنامج التشغيل لأنظمة التشغيل Windows 10 وWindows 11، حيث أعلنت الشركة عن التحديثات فى وقت سابق من هذا الأسبوع وبدأت الآن فى إصدارها للمستخدمين الذين يشغلون أداة مساعد Intel فى الخلفية.

ووفقًا لتقرير صادر عن WindowsLatest تركز تحديثات برنامج التشغيل الجديد على إصلاح وتحسين جودة الشبكات اللاسلكية، يذكر سجل التغيير فى التحديث أيضًا أن هذا هو الإصدار الأول الذى يتضمن إصلاحات لفئة منتجات Intel الجديدة (Wi-Fi 6E AX411).

ووفقًا لـ Intel ، يعالج برنامج تشغيل Wi-Fi الخطأ الذي يتسبب في انقضاء مهلة اتصال Wi-Fi في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على نظام التشغيل Windows 10 أو Windows 11.

ووفقًا لـ WindowsLatest ، قد تحدث المشكلة بسبب طلب تبديل قناة نقطة الوصول، ويعمل التحديث أيضًا على إصلاح الخطأ حيث لم يتمكن عدد قليل من المستخدمين من توصيل بعض المحولات اللاسلكية بملف تعريف WPA / AES اللاسلكي.

التحديث متاح لهذه المحولات - AX201 و AX200 و 9560 و 9260 و 9462 و 9461 و 8265 و 8260 و 7265 و 3165 و 3168، وبصرف النظر عن هذا ، قامت الشركة بإصلاح الخلل حيث يمكن ملاحظة جودة الصوت المنخفضة أثناء استخدام بعض مكبرات الصوت Bluetooth أثناء المكالمات.

وإذا كنت تريد تحديد محول Intel اللاسلكى، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

- حدد موقع شريط المهام فى الركن الأيمن السفلى من سطح المكتب.

- حدد رمز Wireless icon Wireless.

- حدد إعدادات الشبكة والإنترنت.

- حدد Wi-Fi على اليسار إذا لم تكن محددة بالفعل ، ثم حدد خصائص الجهاز.

ويمكنك التحقق مما إذا كنت قد تلقيت التحديث من خلال برنامج التشغيل والدعم من Intel. يمكنك أيضًا تنزيل آخر تحديثات برنامج التشغيل وتثبيتها من موقع Intel الرسمي.