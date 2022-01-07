بقياس 31 إنشًا.. بي إم دبليو لديها شاشة ضخمة للسيارة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - كشفت شركة بي إم دبليو عن تقنية جديدة في السيارة أطلقت عليها اسم شاشة المسرح في معرض CES لهذا العام التي تعمل بمثابة نافذة على مستقبل أنظمة الترفيه في المقاعد الخلفية.

وليس من الواضح متى أو ما إذا كانت هذه الشاشة الضخمة بقياس 31 إنشًا ونسبة عرض إلى ارتفاع 32:9 قد تكون متاحة للمستهلكين.

ولكن الشركة تقترح أنه يمكن تركيبها بطريقة ما في سقف السيارات الفاخرة، بحيث تكون قابلة للنزول من أجل تحويل المقاعد الخلفية إلى صالة سينما خاصة.

وتبلغ دقة الشاشة نفسها 8K مع نحو 8000×2000 بكسل. ويمكنها تشغيل محتوى بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 أو 21:9 أو 32:9.

وتحتوي شاشة المسرح على ميزات تتوقعها عادةً من تلفزيون ذكي وتستفيد من خدمات Amazon Fire TV المدمجة.

ويعني هذا أن الركاب الجالسين في الخلف يستمتعون بالموسيقى والأفلام المفضلة لديهم عبر البث المباشر أثناء التنقل.

كما تعمل هذه الشاشة باللمس. وهناك أيضًا عناصر تحكم صغيرة في لوحة اللمس مدمجة في الأبواب الخلفية للسيارة.

ويتضمن وضع المسرح صوتًا محيطيًا مع نظام يتكون من أكثر من 30 مكبر صوت من Bowers & Wilkins. وتصف الشركة الصوت بأنه رباعي الأبعاد.

ويتضمن نظام الصوت مكبرات صوت مدمجة في المقاعد الخلفية نفسها، بحيث يمكن للمشاهدين الشعور بالاهتزازات الصوتية.

وعندما تنزل الشاشة من السقف، فإن ستائر الشمس الدوارة للنوافذ الجانبية والنافذة الخلفية تكون مغلقة. كما أن الإضاءة المحيطة في مؤخرة السيارة تكون خافتة.

لدى بي إم دبليو نموذج أولي لشاشة المسرح مدمج في سيارة في أرضية عرض CES. وحاولت الشركة إخفاء النموذج الدقيق للسيارة التي تم تثبيت النظام فيها. ولم تجيب على أسئلة حول هويتها. ولكن المعلومات تشير إلى أنها تبدو جزءًا من سلسلة 7 الفاخرة للشركة.

ولم تعلن الشركة بعد عن الوقت الذي قد يكون فيه النظام متاحًا للعملاء أو مقدار التكلفة. ولكن خلال العرض التقديمي للشركة في معرض CES، قال مقدم الشركة أن الميزات تبدو مشابهة تمامًا لما يتم إطلاقه قريبًا جدًا في سلسلة الإنتاج.

ويشير ذلك إلى أن شاشة المسرح قد تظهر قبل ظهور إعلان الشركة التكنولوجي الكبير الآخر في CES المتمثل في السيارة التي يمكنك تغيير لونها عبر الحبر الإلكتروني، والتي وصفتها الشركة بأنها مشروع بحث وتصميم متقدم.