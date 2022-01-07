شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المواصفات المتوقعة لآيفون SE القادم من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن طراز 2022 من آيفون SE فى وقت ما من هذا العام، حيث ترددت شائعات فى وقت سابق أن الهاتف الذكى يأتى بتصميم جديد، لكن تقريرًا جديدًا يشير إلى أن الجهاز قد يأتى بتصميم مشابه لطراز 2020 من آيفون SE.

ومن المتوقع الآن إطلاق أبل آيفون SE بتصميم مشابه لتصميم آيفون XR / آيفون 11 فى عام 2024، حيث يقول Leaskterdylandkt إن آيفون SE (2022) قد يأتي بميزات تمت ترقيتها إلى جانب دعم شبكة 5G.

ويُقال إن طراز أبل آيفون SE 2022 يأتي مدعومًا بمجموعة شرائح A15 Bionic ويمكن تشغيل iOS 15 خارج الصندوق، ويتمتع آيفون SE من أبل بدورة تحديث لمدة عامين، وقد تم إطلاق آخر طراز من طراز أيفون SE في عام 2020. وبعد عامين ، يُقال أن الطراز الجديد سيأتي هذا العام.

ويؤكد التسريب الأخير التقرير السابق لمحلل أبل Ming-Chi Kuo، وقد ادعى في وقت سابق أن أيفون SE القادم لن يخضع لتغيير في التصميم وسيبدو مشابهًا لذلك الذي يباع حاليًا في السوق.

وهذا يعني أن الهاتف الذكي سيحتوي على شاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة مع زر TouchID الرئيسي، ويأتي طراز آيفون SE (2020) الحالي مدعومًا بشريحة A13 Bionic التي تم تقديمها لأول مرة في أيفون 11 و أيفون 11 Pro.

ويتميز الجهاز بكاميرا عريضة 12 ميجابكسل f / 1.8، إضافة إلى معيار IP67 لمقاوم للماء والغبار كما أنه يدعم أحدث نظام تشغيل iOS 15، وتشير العديد من التقارير الأخرى أيضًا إلى أن أيفون SE الجديد سيحل محل الهاتف الذكي "الصغير" في تشكيلة أيفون 14.

وقد تم إطلاق السلسلة المصغرة لأول مرة في عام 2020 جنبًا إلى جنب مع سلسلة أيفون 12، وتقدم سلسلة آيفون 13 أيضًا هاتفًا ذكيًا صغيرًا، ويقال إن شركة آبل ستقتل الشريحة في العام المقبل لأن الجهاز لم يكن قادرًا على خلق الاستجابة المطلوبة من المشترين.