بالفيديو: جرار زراعي يعمل عن بعد باستخدام هاتف ذكي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - كشفت شركة المعدات الزراعية العملاقة “جون دير” عن أول جرار ذاتي القيادة، الذي يمكن السيطرة عليه من قبل المزارعين باستخدام الهاتف الذكي وتشغيله 24 ساعة في اليوم. وكشفت الشركة عن تفاصيل جرار 8 آر المعدل في اليوم الأول من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس يوم الأربعاء.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: يقوم مزارعون مختارون في الولايات المتحدة باختبار الجهاز منذ عام 2019، والذي يتم وصفه كوسيلة لإطعام العالم ومعالجة نقص الموظفين. يأتي مع ستة أزواج من الكاميرات والذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بالتحقق من موقعه إلى حدّ البوصة، والتوقف إذا اكتشف حيواناً أو كائناً في طريقه.

بالإضافة إلى بيع نسخة معدلة من 8 آر، قالت شركة جون دير أنّ الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر للحراثة الآلية يمكن تركيبها على جرار موجود في يوم واحد فقط.

وستقوم الشركة بتسليم ما يصل إلى 20 آلة هذا العام، مع توسيع النطاق التمهيدي في السنوات المقبلة، ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم بيع عدة جديدة مباشرة، أو تأجيرها أو عرضها كاشتراك.

في حين أنّ جون دير لم تعلن عن تسعير نظامها المستقل، يتوقع ممثلو الشركة أن يكون سعرها حوالي 10 في المائة من تكلفة المعدات، أو حوالي 50 ألف دولار عندما تصبح متاحة للمزارعين.

ورحب الاتحاد الوطني للمزارعين في المملكة المتحدة بالتطور، حيث توقع نائب الرئيس توم برادشو مستقبلاً حيث سيتمكن مشغل واحد من التحكم في أساطيل الروبوتات العاملة في حقل ما بمجرد انخفاض السعر.

استشهدت جون دير بنقص الموظفين العالمي، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد -19، كمحرك رئيسي في سعيها للحصول على مركبات ذاتية القيادة.

كانت صناعة الزراعة تكافح من أجل استقطاب الموظفين لعقود، بسبب هجرة الناس من المناطق الريفية إلى المدن، خاصة الشباب، مع متوسط عمر المزارعين الآن 55 سنة.

“من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من حوالي 8 مليارات إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مما يزيد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 50 في المائة”، قال جهمي هندمان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في جون دير.

يجب على المزارعين أيضاً العمل من خلال المتغيرات مثل تغير الظروف الجوية، والاختلافات في نوعية التربة، وإدارة الأعشاب الضارة والآفات، وكلها تؤثر على القدرة على الزراعة خلال الأوقات الحرجة من السنة.

يمكن تشغيل هذا الجهاز الجديد من هاتف ذكي في مكتب بعيد. بمجرد دفع الجرار إلى الحقل، يمكن للمزارع ببساطة التمرير لليمين لإرساله في طريقه، دون الحاجة إلى أن يكون في الكابينة، لكنهم سيحتاجون إلى برمجة مساره عبر الحقل.

تسمح هذه التقنية للجرار بدون سائق بحراثة حقل وزراعة البذور في خط مستقيم. في حين أنّ النسخة الأولى، المجهزة بمحراث، سوف تكون متاحة في الولايات المتحدة هذا العام، قالت الشركة أنه سيتم إعداده للعمل مع المهام الزراعية الأخرى في وقت لاحق.

كما أنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق قبل أن يكون الجهاز، ومجموعات تكييف الجرارات متاحة خارج الولايات المتحدة.

التكنولوجيا ليست جديدة على الصناعة الزراعية. منذ ما يقرب من 20 عاماً، استخدم المزارعون نظام تحديد المواقع العالمي للمساعدة في التوجيه، مما سمح لهم بالحرث بشكل أكثر استقامة من الإنسان.

وقال هندمان: “ربما يكون العملاء أكثر استعداداً للاستقلالية في الزراعة من أي مكان آخر تقريباً لأنهم تعرضوا لمستويات متطورة وعالية من الأتمتة لفترة طويلة.”

استثمرت جون دير وغيرها من صانعي المعدات مثل كاتربيلر بكثافة في التكنولوجيا لأتمتة المركبات على الطرق الوعرة مثل الجرارات الزراعية. في القطاع الزراعي، يعد العثور على عمال لتشغيل الجرارات مشكلة مزمنة تزداد حدة بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة.

ويعتبر هذا خطوة هامة لصناعة المعدات الزراعية، تتويجاً لعملية استغرقت عقدين لصنعها، بدءاً من نظام تحديد المواقع.

وقال هندمان أنّ جون ديري تختبر الجرارات المستقلة بالكامل لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، حيث يساعد المزارعون المختارون في تحسين التكنولوجيا.

في حين أنّ الجرارات الآلية لا يتعين عليها التعامل مع المشاة، قال هندمان أنّ الجرارات ذاتية القيادة تحتاج إلى أن تكون قادرة على التنقل بدقة، وتجنب العقبات والتحكم بدقة في المعدات مثل الحارث.

فإنّ الجولة الأولى من الجرارات الآلية تستخدم كاميرات ستيريو في مقدمتها وتقرأها ثمّ ترسل الصور عبر التطبيق الذكي للمزارع.

يمكن للمشغل أن يأخذ الجرار إلى الحقل، ويمرر شاشة الهاتف الذكي حيث سيبدأ الجهاز بالعمل على مسار مبرمج.

سيقوم نظام الرؤية المحوسب للجرار بمراقبة الحارث، والتي سيكون له مرايا مثبتة على السيقان التي تحرك قصبة النبات في الأرض.

إذا كان أحد السيقان يضرب صخرة وبدأ يميل، فإن التغيير في انعكاس المرآة سيكون مرئياً للمشغل البعيد.

وتعمل دير على أتمتة العمليات الزراعية الأخرى، على أن يكون الرش الهدف التالي للأتمتة، بحسب هندمان.

خلال اختبار ميداني، جمع نظام رؤية الكمبيوتر على متن الطائرة 50 مليون صورة على مدى ثلاث سنوات، مع تغذية البيانات مرة أخرى لجعل النظام أكثر ذكاء.

في كل مرة تضع فيها جون دير جهازاً جديداً للعميل، يتم تزويد الجهاز بمئات الآلاف من الصور، ويستخدم الشبكة العصبية لتصنيف كل بكسل في حوالي 100 ميلي ثانية، الأمر الذي يسمح بالكشف عن وجوه العمل، لكي نقول له التوقف أو البدء.

وتأمل الشركة أن يساعد نظامها بدون سائق، المزارعين الذين كافحوا للعثور على موظفين، والاستفادة من الوقت القصير في أشهر الربيع لحرث الحقول، قبل أن تصبح الظروف غير مناسبة.