شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. خطوات تفعيل وضع "Lock" بحسابك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتطلع إلى إضافة المزيد من الخصوصية إلى حسابك على فيس بوك عن طريق قفل ملفك الشخصي من خلال وضع "Lock"، حيث لن يرى الأشخاص غير الموجودين في قائمة أصدقائك على فيس بوك سوى عرض محدود للملف الشخصي.

ووفقا لما ذكره موقع " gadgets" سيعرض الملف الشخصي المقفل الصور والمنشورات على الجدول الزمني وصورة الملف الشخصي وصورة الغلاف والقصص والمنشورات الجديدة فقط للأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء، ولن تكن مشاركاتك "العامة" مرئية إلا للأصدقاء فقط.

إذا كنت ترغب في القيام بذلك إما من تطبيق الهاتف المحمول أو من المستعرض الخاص بك، سنقدم لك الخطوات التي يجب عليك اتباعها.





قفل حساب فيس بوك عبر تطبيق الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق Facebook واضغط على ملفك الشخصي.

2. اضغط على أيقونة القائمة المكونة من ثلاث نقاط بجوار "إضافة إلى القصة".

3. سترى خيار Lock Profile، اضغط عليه.

4. ستعطيك الصفحة التالية نبذة مختصرة عن كيفية عملها مع خيار قفل ملف التعريف الخاص بك في الأسفل، اضغط عليه.

5. يجب أن ترى نافذة منبثقة تقول "لقد أغلقت ملفك الشخصي"، اضغط على "موافق".



قفل حساب فيس بوك عبر سطح المكتب قفل حساب فيس بوك عبر سطح المكتب على الرغم من عدم وجود طريقة مباشرة لقفل الحساب من المتصفح، إلا أنه يوجد حل بديل يمكنك استخدامه إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول:

1. توجه إلى موقع فيس بوك.

2. اضغط فوق رمز ملفك الشخصي في عنوان URL ، استبدل "www" بالحرف "m" بحيث يصبح عنوان URL الآن كالتالي "m.facebook.com/اسم حسابك"

3. سينقلك هذا إلى إصدار الهاتف المحمول من فيس بوك على متصفح سطح المكتب الخاص بك وسترى قائمة من ثلاث نقاط بجوار خيار تحرير الحساب.

4. في قائمة النقاط الثلاث، يجب أن ترى خيار Lock Profile، اضغط عليه.

5.ستوضح لك هذه الصفحة التالية كيفية عمل القفل قبل الضغط عليه.

6. ملفك الشخصي مغلق الآن.

وإذا كنت ترغب في فتح حساب فيس بوك في أي وقت، فإن الخطوات هي نفسها على كل من تطبيق الهاتف المحمول وسطح المكتب، فبدلاً من خيار Lock Profile، سترى الآن خيار Unlock Profile، اضغط عليه واضغط على Unlock في الشاشة التالية.