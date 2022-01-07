شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على منافس تسلا فى مجال السقف الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت شركة تسلا في عام 2016 إعادة اختراع السقف كمجموعة من المربعات الزجاجية المليئة بالطاقة الشمسية، وهي رؤية كانت تكافح من أجل تحقيقها منذ ذلك الحين، ولكن شركة GAF Energy الواقع مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا تعتقد أن لديها حلًا أبسط للسقف الشمسي.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، صنعت الشركة سقفًا شمسيًا يمكن تثبيته بشكل يشبه إلى حد كبير كيفية تثبيت الألواح الخشبية التي تستخدمها عند إصلاح أو استبدال السقف العادي غير الشمسي.

وربما تكون قد سمعت عن السقف الشمسي من قبل، لكن رئيس شركة GAF Energy، مارتن ديبونو، يشير إلى أن السقف الشمسي الجديد Timberline هو أول من يستحق هذا الاسم لأنه أول من يعمل بهذه الطريقة.

وقال ديبونو: توصلت مجموعة من الشركات إلى ما يسمونه السقف الشمسي، ولكن هذا السقف الشمسي متطابق إلى حد كبير مع الألواح الشمسية العادية الصغيرة جدًا، موضحًا كيف تطلبت تلك الأسطح الشمسية السابقة سكك حديدية حتى يمكن فك الألواح.

ويدعي ديبونو أن نتيجة عمل الشركة يسمح بتركيب السقف الشمسي خلال أيام بدلاً من أسابيع، ويقول: لقد قمنا بتركيبه في غضون يومين، بما في ذلك إزالة السقف القديم ووضع السقف الجديد.

وجربت الشركة الأسطح الشمسية التقليدية القائمة على القرميد، وقال ديبونو إن GAF Energy قامت بتركيب أكثر من 2000 منهم، ويزعم أنه أكثر من تسلا.

GAF Energyتنافس تسلا في إنتاج السقف الشمسي

يقول ديبونو: يستغرق الأمر عدة أيام مع 12 شخصًا يعملون على السطح. ولكن الشركة الأم، تكتل مواد البناء Standard Industries، قررت استثمار أكثر من مليار دولار في هذا الحل الذي يبدو أبسط.

وأوضح ديبونو أن Timberline هو المنتج الأول الذي حصل على شهادة UL 7103 لكي يعمل كألواح شمسية ومواد بناء، بفضل مزيج خاص من الزجاج والخلايا الشمسية من البولي سيليكون والطبقة العلوية من ألكان إيثيلين البوليمر المفلور.

وهذا المزيج مقاوم للحريق ومقاوم للصدمات ومصمم بشكل محكم بحيث يسهل المشي عليه، ولا يزال شفافًا بدرجة كافية للسماح بمرور الضوء.

ويقول إن السقف الشمسي حصل على تصنيف من الدرجة الأولى ضد الحرائق والبرد، كما أن السقف الشمسي أقل كثافة بنفس سماكة الألواح الخشبية العادية، ويعني ذلك أنه يزن أقل ويجب أن يكون من السهل على أصحاب الأسقف التعامل معه.