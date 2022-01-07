شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعمل Google على تحسين تكامل Windows و Android.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد Google أن تفعل لمستخدمى Android و Chrome ما تفعله Apple للأشخاص في نظامها البيئي، وتم الإعلان عن مجموعة من الأخبار اليوم فى CES 2022 المصممة لمساعدة أولئك الذين يستخدمون أجهزة غير تابعة لشركة Apple في الإعداد والاتصال والمشاركة بسهولة عبر الأنظمة الأساسية، وفقا لتقرير engadged.

ويتضمن ذلك توسيع قدرات Fast Pair و Chromecast الحالية لتشمل المزيد من المنتجات، بالإضافة إلى تحسين مشاركة البيانات بين هواتف Android وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الواقع قالت Google إنه "لأول مرة مع Android ، نركز أيضًا على البناء لمنصات أخرى، مثل Windows."

أولاً، الاقتران السريع تعمل Google مع Acer و HP و Intel لجلب Fast Pair لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows حتى تتمكن من توصيل هاتف Android بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بسرعة، ويمكنك بعد ذلك إعداد ملحقات Bluetooth ومزامنة رسائلك النصية ومشاركة الملفات بسهولة عبر ميزة المشاركة القريبة، وستصل هذه الميزة إلى أجهزة كمبيوتر Windows مختارة في وقت لاحق من هذا العام.

وفى الوقت نفسه، تقدم Google أيضًا Fast Pair لأجهزة غير قابلة للارتداء والسيارات وملحقات صوت Bluetooth ، لتشمل أشياء مثل أجهزة التلفزيون والأجهزة الذكية، حيث إنه يعمل بالفعل مع Pixel Buds وبعض ساعات Fitbit مما يتيح سهولة الإعداد على تلك الأجهزة، وفى غضون أسابيع قليلة يمكن لجهاز Chromebook أن يكتشف تلقائيًا سماعات الرأس التي تدعم خاصية الاقتران السريع عند تشغيلها، مما يتيح لك الاتصال بها بنقرة واحدة وستكون أجهزة Chromebook الجديدة التي ستصل في وقت لاحق من هذا العام أسهل في الإعداد أيضًا، زيمكنك توصيل هاتف Android الخاص بك والمنافذ عبر البيانات المحفوظة مثل حساب Google وكلمة مرور Wi-Fi.

وقالت الشركة إنها ستتيح لك توصيل سماعات الرأس بـ Google TV أو Android TV في الأشهر المقبلة ، وأن Fast Pair سيعمل أيضًا مع الأجهزة المنزلية الذكية الجديدة التي تدعم Matter، ويجب أن يجعل ذلك إضافة الأجهزة المتصلة إلى شبكتك المنزلية أسهل من ذي قبل، ولا يبدو الأمر بسيطًا مثل إعداد HomePod من Apple حيث يمكنك فقط حمل جهاز iPhone بالقرب من مكبّر الصوت لبدء عملية التثبيت، ولكن علينا الانتظار لرؤية حل Google قيد التنفيذ لنتأكد من ذلك.

وبعد إعداد جميع أدواتك ومزامنتها مع بعضها البعض، تريد Google أيضًا تمكين الاتصالات الملائمة مثل AirPlay أو AirDrop من Apple، كما إنه يوفر دعم Cast لمزيد من العلامات التجارية بدءًا من جميع مكبرات الصوت ومكبرات الصوت الذكية من Bose ، حتى تتمكن من دفق الموسيقى والصوت من هاتف Android إلى مكبرات الصوت المتوافقة.

وتقوم الشركة أيضًا "ببناء تقنية لسماعات الرأس المزودة بتقنية Bluetooth" والتي ستسمح لها تلقائيًا بتبديل إخراج الصوت اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه، ولنفترض أنك ترتدي سماعات أذن أثناء مشاهدة عرض على جهاز Android اللوحي الخاص بك ووردت مكالمة على هاتفك، سيوقف النظام الفيلم مؤقتًا وستتحول سماعات الرأس إلى هاتفك، ثم تعود مباشرة إلى جهازك اللوحي عند انتهاء محادثتك، وسيعمل هذا مع كل الصوت الذي يتم تشغيله من خلال أجهزتك على مستوى النظام، وليس على أساس التطبيق المدعوم فقط، أما بالنسبة لمستخدمي Apple هذا مشابه لكيفية قيام AirPods بالتبديل تلقائيًا بين أجهزة iPad و iPhone و Mac.

وتقول Google إن سماعات الرأس المتوافقة ستحصل أيضًا على دعم صوتى مكانى حتى تتمكن من سماع صوت اتجاهي بناءً على حركات رأسك للحصول على تجارب غامرة أكثر هذه الميزات قادمة في الأشهر القليلة المقبلة.

وفى وقت لاحق من هذا العام ، يحصل Phone Hub على أجهزة Chromebook أيضًا على ميزات جديدة لجعله أكثر فائدة، على سبيل المثال لن تضطر إلى تثبيت تطبيقات منفصلة مثل Signal أو WhatsApp على الكمبيوتر المحمول لديك لإرسال رسائل إلى أصدقائك عبر هاتفك بعد الآن، وستظهر الرسائل من تطبيقات الدردشة على جهاز Chromebook ويمكنك الرد عليها من هناك، كما تضيف Google أيضًا Camera Roll إلى Phone Hub حتى تتمكن من عرض الوسائط دون فتح photos.google.com.