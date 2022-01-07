شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطر قادم فى غضون 7 سنوات.. هل يصطدم كويكب أبوفيس بالأرض؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار فيلم don't look up الذى تدور أحداثه حول نهاية البشرية بعد اصطدام كويكب بحجم جبل إيفرست بالأرض، أعلنت وسائل إعلام روسية عن اقتراب كويكب "أبوفيس" من الأرض في عام 2029 ، ووصوله إلى مدارات الأقمار الصناعية الثابتة حول الأرض.

أحد العلماء فى المعهد الفيدرالي التابع لوزارة الطوارئ الروسية كشف أن قطر "أبوفيس" يبلغ 400 متر ويزن 30 طنا، ووفقا للتوقعات سيحدث الاقتراب في 13 أبريل 2029.

وفى حالة الاصطدام فالطاقة المنبعثة ستصل إلى 1717 ميجا طن أي أكثر من 30 مرة ضعف الطاقة المنبعثة من انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفيتي عام 1961.

وستصل قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من موقع وقوع الجرم السماوى إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستبلغ سرعة الرياح 790 مترا في الثانية على الأقل.