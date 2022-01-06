شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنستجرام يكشف عن اختبار إعدادين جديدين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال آدم موسيري، رئيس إنستجرام، إن الشركة بدأت في اختبار إعدادين جديدين، بما في ذلك الخيار الزمني المطلوب بشدة، وعرض موسيري قائمة جديدة لكيفية عرض خلاصات Instagram المنشورات.

إعداد "الصفحة الرئيسية" هو ما يعرفه المستخدمون - موجز ينشئه Instagram استنادًا إلى ما يعتقد أنه سيثير اهتمام كل مستخدم، مصنّفًا باستخدام خوارزمية وفقا لما نقله موقع The verege.

وسيتم ملء موجز "المفضلة" الجديد بمحتوى من مجموعة فرعية من الحسابات التي يختارها المستخدم (يقول موسيري إنه يستخدمها للأشقاء وبعض المبدعين والأصدقاء)، وسيعرض موجز "المتابعة" ما طلبه العديد من المستخدمين: التدفق الزمني للمشاركات من الحسابات التي تتابعها.

ووعد موسيري بأن الخلاصة الزمنية ستعود خلال جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس الشيوخ في ديسمبر، خلال سؤال وجواب الشهر الماضي، قال أيضًا إن Instagram "يختبر بالفعل الفكرة المفضلة".

وانتقد المستخدمون خلاصة إنستجرام المصنفة خوارزميًا منذ تقديمها لأول مرة في عام 2016، واشتكى المستخدمون من قضاء فترات طويلة من الوقت دون رؤية منشورات من الحسابات التي يتابعونها أو وجود مشاركات أقدم في أعلى خلاصاتهم.

وتكهن منشئو المحتوى حول كيفية تحديد الخوارزميات للمحتوى الذي يجب دفعه إلى القمة، وقد كتب موسيري مدونات تشرح بعض الأساليب المستخدمة.

لاحظ بعض المستخدمين بالفعل الخيارات الجديدة في تطبيق Instagram لكنه ليس متاحا لجميع المستخدمين حتى الآن.