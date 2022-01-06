شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أليكسا أول تقنية من نوعها تسافر إلى الفضاء كجزء من رحلة Artemis l والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ما يبدو أنه قفزة عملاقة للمساعدين الرقميين، ستصبح Alexa أول تقنية من نوعها للسفر إلى الفضاء، وسيتجه المساعد الصوتي الذكي من أمازون إلى ما وراء الأرض في أوائل العام المقبل كجزء من مهمة Artemis I التي طال انتظارها من وكالة ناسا والتي ستمهد الطريق لهبوط طاقم على سطح القمر قبل نهاية العقد.

وأنشأ مهندسو أمازون إصدارًا متقدمًا من Alexa سيتم اختباره خلال Artemis I لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا قد تكون مفيدة لمهام الطاقم اللاحقة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

قم بإبعاد أي صور لـ Echo Dot مسجلة بشكل فظ على مقعد داخل Orion. وفقًا لأمازون، صممت شركة لوكهيد مارتن أجهزة مخصصة من فئة الفضاء ومدمجة من Alexa تكون قوية بما يكفي للتعامل مع الصدمات والاهتزازات الشديدة عند الإطلاق بالإضافة إلى التعرض للإشعاع من المرور عبر حزام Van Allen الإشعاعي في الطريق إلى القمر.

خلال Artemis I ، ستقوم مركبة فضائية Orion بتحليق فوق القمر قبل العودة إلى الأرض. ستكون الرحلة غير مأهولة ، لذا ستقوم ناسا بإعداد تفاعلات Alexa عن بُعد، مع أفراد التحكم في المهمة والطلاب والضيوف المميزين القادرين على طرح أسئلة المساعد الصوتى أثناء رحلة المركبة الفضائية.

سيتم توصيل Alexa ببيانات Orion في الوقت الفعلي للقياس عن بُعد، وبالتالي ستكون قادرة على الإجابة على آلاف الأسئلة المتعلقة بالمهمة أثناء حدوثها.

كما قد تتوقع ستتمكن Alexa أيضًا من الاستجابة لطلبات التحكم في الأجهزة المتصلة على متن Orion ، بما في ذلك الإضاءة داخل المقصورة.

Alexa هي واحدة من عدد من التقنيات المبتكرة التي سيتم اختبارها كجزء من Artemis I ، مع التمرين الذي يمكّن مخططي المهام من استكشاف كيف يمكن للذكاء المحيط أن يساعد رواد الفضاء في الرحلات المستقبلية إلى القمر وما بعده.

قال هوارد هو، نائب مدير برنامج أوريون في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا: "يمكنني أن أتخيل مستقبلًا حيث يمكن لرواد الفضاء الوصول إلى معلومات حول حالة الرحلة والقياس عن بُعد - مثل توجيه المركبة الفضائية ، ومستويات إمدادات المياه أو حالة جهد البطارية، من خلال أوامر صوتية بسيطة". "Orion هي بالفعل أكثر المركبات الفضائية تقدمًا على الإطلاق لنقل رواد الفضاء إلى القمر، ويمكن لتقنية التنشيط الصوتي أن تنتقل بها إلى المستوى التالي من خلال تمكين أنظمة الكمبيوتر التفاعلية لسفن الفضاء الخيال العلمي لتصبح حقيقة للجيل القادم من المستكشفين."

وهي واحدة من عدد من التقنيات المبتكرة التي سيتم اختبارها كجزء من Artemis I ، مع التمرين الذي يمكّن مخططي المهام من استكشاف كيف يمكن للذكاء المحيط أن يساعد رواد الفضاء في الرحلات المستقبلية إلى القمر وما بعده.

قال هوارد هو، نائب مدير برنامج أوريون في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا: "يمكنني أن أتخيل مستقبلًا حيث يمكن لرواد الفضاء الوصول إلى معلومات حول حالة الرحلة والقياس عن بُعد - مثل توجيه المركبة الفضائية، ومستويات إمدادات المياه أو حالة جهد البطارية، من خلال أوامر صوتية بسيطة". "Orion هي بالفعل أكثر المركبات الفضائية تقدمًا على الإطلاق لنقل رواد الفضاء إلى القمر، ويمكن لتقنية التنشيط الصوتي أن تنتقل بها إلى المستوى التالي من خلال تمكين أنظمة الكمبيوتر التفاعلية لسفن الفضاء الخيال العلمي لتصبح حقيقة للجيل القادم من المستكشفين."

ويأمل مهندسو Alexa أيضًا في استخدام المهمة لمعرفة المزيد حول كيفية تحسين مساعد الصوت الرقمي للعديد من أبناء الأرض الذين يستخدمونه بالفعل، مع التركيز بشكل خاص على تحسينه لمن يعيشون في البيئات القاسية أو البعيدة التي لا يوجد بها اتصال.

قال آرون روبنسون، نائب رئيس Alexa Everywhere في Amazon: "كان كمبيوتر Star Trek جزءًا من إلهامنا الأصلي لـ Alexa ، لذلك من المثير والمتواضع أن نرى رؤيتنا للذكاء المحيط تنبض بالحياة على متن Orion".

قال روبنسون: "نحن فخورون بالعمل مع شركة لوكهيد مارتن لدفع حدود تكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي ، ونأمل أن يساعد دور Alexa في المهمة في إلهام علماء المستقبل ورواد الفضاء والمهندسين الذين سيحددون الحقبة التالية من استكشاف الفضاء . "

مع وضع ذلك في الاعتبار، تطلق أمازون أيضًا مبادرة تسمى Alexa لرواد الفضاء ، تقدم للطلاب جولات افتراضية حية لمركز جونسون للفضاء وتضم منهجًا STEM تم إنشاؤه بالشراكة مع National Science Teaching Association و Mobile CSP المصمم لتسليط الضوء على تعلم علوم الكمبيوتر ومهمة Artemis I.