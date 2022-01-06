شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفهوم القيادة الذاتية الجديد من كاديلاك عبارة عن مقعد فاخر على عجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تقديم صندوق ذاتى القيادة يتسع لستة أشخاص ومفهوم طائرة بدون طيار يمكن ركوبها في العام الماضي، فإن أحدث فكرة للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة الفاخرة من جنرال موتورز هي أكثر من ذلك بكثير، ومفهوم InnerSpace يشبه سيارة مستقبلية من الخارج ولكن فى الداخل هناك مقعدين LOVESEAT تحيط بها واحدة من أوسع الشاشات رأيناه من أى وقت مضى، ولا يوجد عجلة قيادة أو دواسات بالطبع، وبدلاً من ذلك يوجد عثمانى مدمج ومقصورة للنعال وبطانية، وهنا نقول أين تتجه جنرال موتورز فلن تحتاج إلى أي نوع من التحكم اليدوى، وفقا لتقرير engadged.

وحتى الدخول إلى السيارة يبدو وكأنه شيء من الخيال العلمي: الأبواب تنبثق، بينما يرتفع الزجاج الأمامي / فتحة السقف الكبيرة، وكالعادة تعتبر مفاهيم مثل InnerSpace وسيلة لمصممي السيارات لاستعراض عضلاتهم وتخيل كيف يمكن أن تكون المركبات المستقبلية في الواقع، فى حين أنه يبدو بالتأكيد بعيد المنال بالنسبة لمعظم الناس، فربما يكون عملاء كاديلاك الأكثر ثراءً مفتونين بامتلاك مركبة فضائية شخصية، إنها على الأقل أفضل للبيئة من سيارات الدفع الرباعى الفاخرة كاملة الحجم.

وقال بريان نيسبيت، المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز للتصميم المتقدم العالمى فى بيان: "ستغير الكهرباء والقيادة الذاتية بشكل أساسي دور المركبات والخبرات التي يتمتع بها العملاء معهم، "نحن نستكشف أين سيذهب ذلك مع هذه المفاهيم المبتكرة، وتصور التنقل كحليف للصحة، ومنح العملاء الرفاهية المطلقة، والمزيد من الوقت الشخصي بدلاً من خوضه."

وبصفتى شخصًا يكره فعل القيادة لكنه يعيش في مكان لا يمكنني تجنبه، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يحول صانعو السيارات هذه المركبات ذاتية القيادة إلى حقيقة واقعة، وربما بعد الحصول على هذه التصميمات الجامحة من خلال أنظمتهم، سيُظهرون لنا المزيد من المفاهيم للمركبات الكهربائية العائلية ذاتية القيادة.