شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خروج صاروخ روسى عن السيطرة فى الفضاء وتساقط أجزاءه على الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد سرب مراقبة الفضاء الثامن عشر التابع لقوة الفضاء أن المرحلة العليا من بيرسي دخلت الغلاف الجوي مرة أخرى في الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش فوق جنوب المحيط الهادئ.
وكان قال الخبراء إنه قد يكون من المستحيل معرفة مكان سقوط الشظايا الصغيرة من الداعم الذي يبلغ وزنه 4 أطنان، ولكن من المحتمل أن يكون في المحيط الهادئ.
قال هولجر كراج، رئيس مكتب الحطام الفضائي بوكالة الفضاء الأوروبية، إن المركبة سارت بسرعة 4.7 ميل في الثانية مع دخولها الغلاف الجوي مرة أخرى.
كما أن منطقة جنوب المحيط الهادئ التي سقطت فيها ليست بعيدة عن المكان الذي ترسل فيه وكالات الفضاء صواريخ عائدة إلى الأرض عند دخول متحكم فيه.
جدير بالذكر أنه تُعرف هذه المنطقة باسم Point Nemo، وهي أبعد مكان على وجه الأرض، فهي تبعد أكثر من 1000 ميل عن الحضارة في جميع الاتجاهات في جنوب المحيط الهادئ.