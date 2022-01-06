شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن نشر المرآة الثانوية على تلسكوب جيمس ويب بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة ناسا أن المرآة الثانوية على تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد تم نشرها بنجاح، ما يعني أن الفريق يمكنه الآن التركيز على واحدة من أهم الخطوات في عملية نشر التلسكوب - فتح مرآة المرصد، التي يبلغ عرضها 21.4 قدمًا، وهي أكبر جهاز يتم إرساله إلى الفضاء على الإطلاق.

وتعد المرآة ضرورية لنجاح المهمة حيث سيتم استخدامها لالتقاط الضوء من المجرات البعيدة ونأمل أن تمكن العلماء من نقل فهمنا للكون إلى مستوى جديد تمامًا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

مثل درع الشمس للمرصد فإن المرآة كبيرة جدًا لدرجة أنه كان لا بد من طيها في شكل مضغوط لتناسب داخل هدية صاروخ آريان 5 لإطلاقه في 25 ديسمبر.

تم بالفعل فتح حاجب الشمس بنجاح، بينما من المقرر أن يبدأ نشر المرآة الأساسية يوم الجمعة في عملية من المحتمل أن تنتهي في اليوم التالي.

يتضمن الإجراء دفع محركين للجناح الأيسر والجناح الأيمن في مكانهما، حيث يحمل كل منهما ثلاثة أجزاء من أصل 18 مقطعًا في المرآة.

وبمجرد محاذاة الأجنحة تمامًا، ستلتصق بالجزء الرئيسي من المرآة لإبقائها ثابتة في مكانها.

قالت ناسا إن مهمة ويب احتاجت إلى مرآة ضخمة للسماح للعلماء بالنظر إلى الوراء عبر الزمن عندما كانت المجرات في مهدها.

وتشرح وكالة الفضاء على موقعها على الإنترنت: "سيفعل Webb ذلك من خلال مراقبة المجرات البعيدة جدًا، على بعد أكثر من 13 مليار سنة ضوئية منا"، "لرؤية مثل هذه الأشياء البعيدة والباهتة ، يحتاج Webb إلى مرآة كبيرة.

وترتبط حساسية التلسكوب أو مقدار التفاصيل التي يمكنه رؤيتها، ارتباطًا مباشرًا بحجم منطقة المرآة التي تجمع الضوء من الكائنات التي يتم ملاحظتها.

ويبعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي حاليًا حوالي 70% من الطريق إلى مدار وجهته على بعد حوالي مليون ميل من الأرض.

وبافتراض استمرار نشر المرآة الأساسي دون حدوث عوائق، سيبدأ المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار في استكشاف الكون وإرسال البيانات مرة أخرى في منتصف هذا العام.