كيفية إلغاء المحفظة الذكية داخل مصر دون الذهاب للفرع

تعتبر خاصية المحفظة الذكية الرقمية الخاصة بالهواتف المحمولة في مصر إحدى أهم طرق الدفع الإلكتروني في مصر والتي سهلت على الكثير من المستخدمين إرسال الأموال واستقبالها عن بعد دون الحاجة للتوجه لأحد البنوك أو مكاتب البريد المصرية.

وفي إطار تعاون الحكومة المصرية مع شبكة ميزة للدفع الإلكتروني داخل مصر، فإن الشركة قد أتاحت موقعًا خاصًا عبر الإنترنت يمكنك استخدامه لإلغاء محفظتك الذكية دون الذهاب لأي فرع.

الغاء المحفظة الذكية داخل مصر دون الذهاب لأي فرع

يسمح لك هذا الرابط والمقدم من شبكة ميزة للدفع الإلكتروني بإلغاء محفظة الدفع الذكية الخاصة بك والمرتبطة برقم هاتفك، وذلك لمرة واحدة كل شهر لكل رقم هاتف محمول.

وتستطيع عبر هذا الموقع إلغاء الاشتراك في أي محفظة ذكية مهما كانت الشركة المزودة أو كان البنك المسؤول عن تزويدك بهذه الخدمة، ويعني ذلك أنك تستطيع الغاء محفة فودافون أو اورنج أو إتصالات أو وي دون الذهاب لأي فرع وبسهولة ومباشرةً.

كما يمكنك إلغاء جميع المحافظ الذكية الخاصة بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة داخل مصر عبر الرابط نفسه، ويعني ذلك الغاء محفظة الأهلي فون كاش وبنك مصر وCIB.

تطبيقات مهمة لكل شخص متواجد بمصر

خطوات الغاء المحفظة الذكية داخل مصر:

توجه في البداية إلى الرابط التالي وهو المقدم من شبكة ميزة الحكومية للدفع الإلكتروني – لا يشترط أن تمتلك بطاقة دفع إلكتروني من شركة ميزة-

بعد ذلك يطلب منك الموقع إدخال رقم الهاتف الذي فيه المحفظة ورقمك القومي كاملًا للتأكد من هويتك، كما يطلب منك التأكد من أنك لست روبوتًا أو برنامج خبيث عبر خاصية reCaptcha.

وبعد ذلك يرسل الموقع لك رمزًا متغيرًا على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله مباشرةً في المحفظة، ويعمل ذلك الرمز على تأكيد هويتك وموافقتك لإلغاء المحفظة الذكية.

وعندما تدخل الرقم الذي وصلك عبر الهاتف، فإنك تضغط على زر الموافقة الأخيرة حتى يتم الغاء محفظتك الذكية.

شروط استخدام الخدمة:

تأتي الخدمة مجانًا من شبكة ميزة الرقمية، كما أن نتائج الغاء المحفظة لا يمكن العودة فيه، ويعني ذلك أنك لن تستطيع إعادة تفعيل محفظتك القديمة وتحتاج إلى إنشاء واحدة جديدة.

كما أنك تفقد أي مبالغ مالية مخزنة في المحفظة، لذلك يجب أن تتأكد من خلو المحفظة من المبالغ المالية الكبيرة أو التي يمكن سحبها والاستفادة منها.

ويجب أن يكون خط الهاتف الذي تستخدمه وتستخدم محفظته الذكية مسجلًا بأسمك لدى الشركة حتى تتمكن من الغاء الخدمة.