شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم أزمة نقص الرقائق.. تيسلا تسلم ما يقرب من مليون سيارة فى2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت شركة تيسلا رقماً قياسياً يبلغ 936172 سيارة في عام 2021، كما هو موضح فى تقرير من الشركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87 فى المئة عن تسليم 499550 سيارة فى عام 2020.

وتمكنت الشركة من تسليم 308600 سيارة في الربع الأخير من عام 2021 وحده، ارتفاعًا من 241300 عملية تسليم في الربع الثالث وفقا لما نقلته aitnews.

ومن بين تلك التسليمات، كان هناك 11750 سيارة من نوع Model S و Model X. بينما كان هناك 296850 من نوع Model 3 و Model Y.

وشكل كلا النموذجين Model 3 و Model Y أيضًا غالبية عمليات التسليم طوال العام عند 936172 شحنة، مقارنة بـ 24964 عملية تسليم لنموذجي Model S و Model X.

وصرحت الشركة سابقًا أنها تخطط لزيادة عمليات التسليم بنحو 50 في المئة كل عام. وبالرغم من أنها لم تصل إلى مليون شحنة، ولكنها لا تزال تتجاوز هدف النمو السنوي.

وفي شهر نوفمبر، كشفت مذكرة داخلية أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، طلب من موظفيه التوقف عن التسرع في إجراء عمليات التسليم بحلول نهاية الربع والتركيز بدلاً من ذلك على خفض التكاليف.

وأشار ماسك إلى أنه يتوقع وصول كميات كبيرة من المركبات من مصانع الشركة في كاليفورنيا والصين إلى العملاء في شهر ديسمبر.

تيسلا شحنت 308600 سيارة في الربع الأخير من عام 2021

تسبب النقص المستمر في الرقاقات في قيام عدد من مصنعي السيارات بتقليص العمل، بما في ذلك تيسلا، وأعادت الشركة في العام الماضي كتابة برنامجها الخاص للمساعدة في التخفيف من تأثير النقص. واضطرت أيضًا إلى إيقاف الإنتاج لفترة وجيزة في مصنعها في كاليفورنيا في شهر فبراير. كما أفاد بعض العملاء بأن منافذ USB كانت مفقودة في سياراتهم، ربما بسبب النقص.

وبالرغم من كل هذا، تجاوزت قيمة تيسلا السوقية تريليون دولار في شهر أكتوبر بعد أن أضافت شركة تأجير السيارات Hertz ما يصل إلى 100 ألف سيارة تيسلا إلى أسطولها.

وكان الربع الثالث من عام 2021 الأكثر ربحية للشركة، ولكن هذا قد يتغير، مع الأخذ في الاعتبار أن أرباح الربع الأخير من عام 2021 لم تصدر بعد.