شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت بشرى مصمم للطيران مثل إيرون مان للمساعدة فى الكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول فريق من العلماء في معهد Istituto Italiano di Tecnologia العمل على حقيبة ظهر تعمل بالدفع وتسمح بالطيران لروبوت صغير يشبه الإنسان يسمى iCub، وسيكون لدى الروبوت أنظمة في راحة يده تسمح له بالتحكم في القوة والاتجاه، مثل البطل الخارق Marvel Iron Man.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يأمل الفريق، الذي تم تشكيله قبل 15 عامًا للمضي قدمًا في التقدم العلمي في إيطاليا، أن تسمح قدرة iCub على الطيران وحجمها الصغير بالمساعدة في الكوارث الطبيعية التي لا يستطيع البشر أو الطائرات بدون طيار الوصول إليها.

كشف الفريق أنه في كل عام، تقتل حوالي 300 كارثة طبيعية حوالي 90.000 شخص وتؤثر على 160 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ولم تكن الروبوتات قادرة حتى الآن على تقديم حلول ميسورة التكلفة لمثل هذه المشكلات، وأن الروبوتات التي تشبه البشر حاليًا فعالة فقط في الداخل.

ويجب أن تظل الروبوتات فعالة في الداخل، للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الزلازل على سبيل المثال، لكن مع القدرة أيضًا على العمل بفعالية في الخارج، وستسمح القدرة على الطيران لـ iCub بالقيام بهذين الأمرين.

يوجد لدى الروبوت بالفعل أذرع حرة قادرة على التعامل مع الأشياء، وسيكون أيضًا قادرًا على السير على أنواع مختلفة من التضاريس باستخدام محركات الدفع لتجاوز العوائق الكبيرة.

يبلغ ارتفاع iCub حوالى 104 سم، ويبلغ حجمه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويمكنه الزحف على أربع والمشي والجلوس للتعامل مع الأشياء.

وصنع الفريق البحثى أكثر من 40 روبوتًا حتى الآن وهي متوفرة في المعامل في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وكوريا وسنغافورة والصين واليابان.