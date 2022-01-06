شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار حل لمشكلات الذكورة وماسح ضوئى للكشف عن الزهايمر.. اختراعات CES الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2022، وشاهد الحاضرون العديد من التقنيات الطبية الجديدة بما في ذلك قناع الوجه الذي يشبه حرب النجوم والذي يحمي من التلوث وفيروس كورونا، وكذلك جهاز يمكن ارتداؤه يوقف سرعة القذف، وجهاز مسح للدماغ يمكنه اكتشاف العلامات المبكرة للحالات العقلية مثل الزهايمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استضاف الحدث التكنولوجى أيضًا العديد من الابتكارات التي تم منحها جائزة CES 2022 للابتكار، والتى تم منحها لشركة Kura عن نظارات الواقع المعزز والألواح الشمسية التي يمكن تثبيتها مباشرة على السطح.

كما أنه من بين أولئك الذين عرضوا أحدث وأكبر ابتكاراتهم كان قناع Airxom، وهو قناع بغطاء بلاستيكي أبيض يغطى الفم والأنف، ويحمى مرتديه من التلوث والبكتيريا ويمكنه أيضًا إبعاد فيروس كورونا، ومتصل بجهاز يحتوى على مرشح نشط قادر على تدمير الجسيمات الدقيقة ومسببات الأمراض أو الملوثات.

وقال فرانك جلايزال، المؤسس المشارك لشركة Airxom، في بيان: "إنها أداة رائعة لمحاربة أزمة كوفيد"، كما قال ترونج داي نجوين، مهندس في الشركة: "الأقنعة التقليدية ليست محكمة الإغلاق بنسبة 100٪، فالهواء يمر عبر الجوانب.. لكن قناعنا محكم تمامًا".

كما أنه من المقرر إطلاق النموذج الحالي في غضون بضعة أشهر، مقابل حوالى 340 دولارًا. وظهرت في المعرض تقنية جنسية جديدة يمكن ارتداؤها من Morari Medical تسمى "Mor" تساعد في حل مشكلات الذكورة من خلال القضاء على الرغبة في القذف قبل الأوان لتحسين الأداء الجنسي.

وقال جيف بينيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة موراري ميديكال في بيان: "سرعة القذف هي أكثر أنواع الخلل الوظيفي الجنسي شيوعًا لدى الذكور، ويختبرها 30% من الرجال"، مضيفا: "مهمتنا هي استخدام أحدث التقنيات لإعادة صياغة السيطرة على الذروة وخدمة ملايين الرجال لدفع المتعة وتعزيز احترام الذات والعيش حياة جنسية صحية ومرضية".

وتستخدم Morari Medical العلم والبيانات لمعالجة الأمر واستعادة الثقة في الصحة الجنسية، ولا تزال التقنية في مرحلة النموذج الأولى، ويتضمن رقعة توضع بين كيس الصفن وفتحة الشرج أثناء الجماع وتأتي مع تطبيق يتحكم فيه شريك الشخص.

ويتيح التطبيق للمستخدمين زيادة أو تقليل مقدار التحفيز الذي يتم إطلاقه من الجهاز القابل للارتداء، وتخطط Morari Medical لإطلاق Mor في عام 2023 ، لكنها لم تعلن عن الأسعار بعد.

كما كانت iMediSync حاضرة أيضًا، حيث عرضت الماسح الضوئي للدماغ عالى التقنية الذي يكمل التحليل في 10 دقائق فقط، وتم تصميم iSyncWave كخوذة مزودة بأجهزة استشعار EEG، ويتم تشغيله بواسطة خوارزميات التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة الدماغ والخلل الوظيفي بما في ذلك الرؤى التشخيصية المبكرة التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف الأمراض المرتبطة بالأعصاب في المراحل المبكرة مثل الزهايمر.