تعرف على أبرز ألعاب الفيديو في عام 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - ينتظر عشاق الألعاب هذا العام بروز أنواع جديدة وتصورات أكثر تطورًا لألعاب الفيديو، وذلك بعودة شخصيات الأبطال المشهورين سابقًا بالإضافة إلى العديد من الأبطال الجدد.

فبعد أن ألقى وباء كورونا خلال عامي 2020 و 2021 بظلاله على صناعة ألعاب الفيديو، يعد عام 2022، بأن يكون ثريا ومتنوعا، سيجد عشاق ألعاب الفيديو العديد من الإنتاجات الكبيرة التي طال انتظارها،

وستمتد هذه الإنتاجات من زيلدا إلى إيلدن رينغ، مرورا بغران توريزمو 7، بالإضافة إلى الألعاب الواعدة من الاستوديوهات الصغرى ولكنها تعرض طموحات إبداعية قوية.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة ”لوموند الفرنسية“ في تقرير لها، عن أبزر إصدارات ألعاب الفيديو الواعدة لهذا العام، وهي:

أساطير بوكيمون أكروس

ستظهر هذه الألعاب في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الجاري، وتفتح فصلا جديدا لسلسلة ”بوكيمون“.

وتأخذ ”أساطير بوكيمون“ اللاعب إلى سباق في الزمن الماضي، وسيشارك في تطوير أول ظهور للعبة ”بوكيديكس“، الموسوعة التي ظهر منها بوكيمون.

والجديد في هذه اللعبة أن هذه المغامرة تجري في عالم مفتوح ثلاثي الأبعاد يقع في منطقة هيسوي، والتي تستوحي مناظرها الطبيعية الجبلية من جزيرة هوكايدو اليابانية.

سيفو

وسيفو“ تعني ”ماجستير“ في الكانتونية، وهي اللغة التي صنعت بها أعظم أفلام فنون الدفاع عن النفس في هونغ كونغ.

وتأتي هذه اللعبة لتتويج الإنتاجات التي أطلقت شخصيتي بروس لي أو جاكي شان. وهو تحديدا الرهان الذي قدمه الاستوديو الفرنسي ”سلوكالب“.

وتعد لعبة الأكشن ”سيفو“ بتجربة تقنيات الكونغ فو الواقعية عبر قصة انتقام مشوبة بما هو خارق للطبيعة.

ومن المقرر أن ترى هذه اللعبة النور في الـ8 من فبراير/شباط المقبل.

الأفق.. الغرب المحرم

ستظهر البطلة ذات الشعر الناري من جديد في الـ18 من شباط/ فبراير المقبل على بلاي ستيشن 4 و 5، أما الجزء الثاني المنتظر من لعبة: صفر داون (2017)، فلا تزال أحداثه تدور في عالم ما بعد نهاية العالم.

وفي اللعبة، يتعايش البشر مع الديناصورات الميكانيكية، ولكن الحدث هذه المرة في الغرب الأمريكي، حيث سيكون من الممكن استكشاف أنقاض مدينة سان فرانسيسكو أو حديقة يوسمايت.

إلدن رينغ

بعد رحلة إلى اليابان في العصور الوسطى، تعود الأستوديوهات التي ابتكرت سلسلة ”دارك سولز“ إلى أسلوب الخيال المظلم.

وللمرة الأولى تقدم فرق هيديتاكا ميازاكي عالما مفتوحا، بالإضافة إلى الكفاح، من أجل محاربة الوحوش التي لا تعرف الرحمة، وسيتم توجيه اللاعب لاستكشاف الأراضي الملعونة.

غران توريزمو 7

بعد رفضها بضع مرات، تعود سلسلة ”غران توريزمو 7“ مجددا على شكل لعبة سباق أكثر واقعية من سابقاتها من حيث المناظر الطبيعية والسيارات.

ومن المنتظر أن تكون رسومات اللعبة رائعة.

ويسعى اللاعبون إلى معرفة كيف ستستفيد من وحدة التحكم الخاصة ببلايستايشن 5 مع اهتزازاتها الدقيقة، ومن المنتظر ،أيضا، أن تظهر في الـ4 من آذار/ مارس المقبل.

قلب تشيرنوبيل

تم تأجيل الجزء المتبقي من لعبة إطلاق النار عدة مرات.

والآن سيكون متاحا إصدار اللعبة من قبل الاستوديو الأوكراني ”جي أي سي جايم وورلد“.

وتعد اللعبة برحلة مخيفة إلى قلب المنطقة الملوثة بمفاعل تشرنوبيل، في عالم مروع.

وهذه لعبة مظلمة ستسعد عشاق الرعب، ولكنها تبث الخوف في بعض النفوس الحساسة، ومن المنتظر أن تتوفر في الـ24 من نيسان/ أبريل 2022.

فورسبوكن

تتمثل اللعبة في دفع شابة من نيويورك بوحشية إلى عالم خيالي يسمى آثيا، بفضل قوى سحرية كامنة بداخلها، ستحاول الشابة العودة إلى عالمها الأصلي.

وتم تقديم هذا العنوان بواسطة شركة ”سكوار أينيكس“، وهو يمزج بين لعب الأدوار والحركة مع تقديم حركات ديناميكية للغاية.

ويتوقع أن تنال اللعبة إعجاب عشاق ألعاب اللوحة، بينما ينتظر أن تصدر في الـ24 من أيار/ مايو 2022 على بلايستايشن 5 والكمبيوتر الشخصي.

صف القديسين

تحاول لعبة الفيديو المستوحاة من ”غران تيفت أوتو“ العودة إلى الأضواء بحلقة تحمل اسم العنوان الأول الذي تم إصداره في عام 2006.

وسينغمس اللاعب في مدينة كبيرة، وسيتبع صعود المجرمين المبتدئين.

اللعبة متاحة على بلاي ستايشن 4 و 5، بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي، ومن المتوقع أن تصدر في الـ23 من آب/ أغسطس 2022.

ستارفيلد

هو انطلاقة جديدة لاستوديو“بيتيسا“، ينتظر ظهورها في الـ11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وهنا ترحل اللعبة 300 عام في المستقبل. وستكون اللعبة متاحة فقط على إيكس بوكس سيري، والكمبيوتر الشخصي.

إله الحرب راجناروك

يجب أن يعود ”كروتوس“ هذا العام، وهذا ما تؤكده شركات ”سوني“ وسانتا مونيكا ستوديو.

وسيتعين على المحارب الغاضب وابنه أتريس، السفر لكل من العوالم التسعة للأساطير الإسكندنافية لهزيمة الوحوش والآلهة.

حدود سونيك

بعد احتفاله ببلوغه 30 عاما في حزيران/ يونيو 2021، سيتم تقديم شريط ثان من فيلم ”سونيك، القنفد الأزرق“، ومن المقرر عرضه في الـ8 من نيسان/ أبريل المقبل.

إرث هوجورتس

تقوم اللعبة على معرفة منزل الساحر المناسب، وهي لعبة مستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر، من تأليف جيه كيه رولينج، والأفلام الناتجة عنها.

وسيتم تقديم اللعبة على اعتبار أن الحدث يحصل قبل ما يناهز من 200 عام من ولادة الساحر ذي النظارات.

ورقة القرش

هي لعبة ورق تدور أحداثها في القرن الثامن عشر في فرنسا، ولديها برنامج مضحك لتعليم اللاعب طرق كسب المال عن طريق الغش.

ويقدم الاستوديو المبتكر، نيريال، الذي يقف وراء سلسلة ألعاب الورق، أسلوبا من روح الدعابة، لإزالة الملل الذي قد يعتري لعبة الورق الكلاسيكية.

ماريو: شرارات الأمل

تشكل ”نينتيندو“ للمرة الثانية فريقا مع الأرانب، بعد الإعلان عن اللعبة من خلال ”إي 3 ـ 2021.

ويؤكد الناشر الفرنسي أنه سيتم تعزيز البعد الإستراتيجي للعبة، إذ لم يعد يتم تكليف شخصيات اللعبة بمجرد إنقاذ مملكة، بل بمساعدة المجرة بأكملها.