شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية العثور على عنوان URL لأى حساب فيس بوك أو صفحة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في مشاركة عنوان URL لصفحة فيس بوك أو تحتاج إلى العثور على رابط صفحة حتى تتمكن من إنشاء رمز وسائط اجتماعية للبريد الإلكتروني أو صفحة ويب، يمكنك العثور على عنوان URL لأي صفحة Facebook سواء شخصية أو تجارية من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتختلف العملية قليلاً اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو تطبيق فيس بوك للهاتف.

كيفية العثور على عنوان URL لحساب فيس بوك على الهاتف

1. ابدأ تطبيق فيس بوك على جهازك المحمول وابحث عن الحساب الذي تريد الحصول على عنوان URL الخاص به.

2. اضغط على النقاط الثلاث على يمين أزرار الأصدقاء والرسائل.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم رابط الملف الشخصي، ويمكنك رؤية عنوان URL والضغط فوق نسخ الرابط لنسخه إلى الحافظة حتى تتمكن من لصقه في مكان آخر.

كيفية العثور على عنوان URL لحساب فيس بوك على جهاز الكمبيوتر

1. افتح فيس بوك في متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إذا لزم الأمر.

2. ابحث عن حساب فيس بوك الذي تريد الحصول على عنوان URL الخاص به.

3. يكون عنوان URL موجود في شريط عنوان المتصفح، اضغط فوق شريط العناوين، ثم اضغط على CTRL + C على الكمبيوتر الشخصي أو Command + C على جهاز Mac لنسخه.

كيفية العثور على عنوان URL لصفحة أعمال فيس بوك على الهاتف

1. ابدأ تطبيق فيس بوك على جهازك المحمول وابحث عن صفحة أعمال فيس بوك التي تريد الحصول على عنوان URL لها.

2. في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة، اضغط فوق السهم.

3. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق نسخ الرابط.

كيفية العثور على عنوان URL لصفحة أعمال فيس بوك على جهاز الكمبيوتر

يمكنك العثور على عنوان URL لصفحة أعمال بالطريقة نفسها تمامًا مثل العثور على صفحة فيس بوك الشخصية:

1. افتح فيس بوك في متصفح الويب.

2. ابحث عن ملف تعريف فيس بوك الذي تهتم به.

3. يوجد عنوان URL موجود في شريط عنوان المتصفح، اضغط فوق شريط العناوين، ثم اضغط على CTRL + C على الكمبيوتر الشخصي أو Command + C على جهاز Mac لنسخه.