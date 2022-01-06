جهاز تحكم عن بعد من سامسونغ يعمل بالطاقة الشمسية وموجات الراديو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:09 صباحاً - هل تقوم بضرب جهاز تحكم التلفزيون بالطاولة لكي تحصل على آخر قطرة متبقية من طاقة البطارية؟ سامسونج لديها الحلّ.

خلال معرض CES 2022 في لاس فيغاس، كشفت عملاقة التكنولوجيا سامسونج عن جهاز تحكم عن بعد تلفزيوني جديد، يسمى إيكو ريموت، الذي يحصد موجات الراديو من أجهزة التوجيه المنزلية القريبة كمصدر للطاقة.

كما أنه مجهز بألواح شمسية على الظهر يمكن شحنها بواسطة الإضاءة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى USB-C كخيار شحن إضافي.

وقالت سامسونج أنّ جهاز التحكم عن بعد الجديد الخاص بها سيتم تضمينه مع جميع أجهزة تلفزيون 2022، المتوفرة إما باللون الأسود أو الأبيض.

تسعى الشركة الكورية إلى أن تصبح أكثر صديقة للبيئة، بدءاً من التخلص من البطاريات بالكامل من أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة التلفزيون الذكية.

وقالت الشركة إنّ جهاز التحكم عن بعد البيئي سيساعد في منع النفايات من حوالي 99 مليون بطارية على مدى سبع سنوات.

في CES العام الماضي، كشفت سامسونج عن نسخة تعمل بالطاقة الشمسية من إيكو ريموت، ولكنّ هذا الإصدار الجديد لعام 2022 لديه القدرة على حصاد موجات الراديو أيضاً.

وهذا يمنح المستخدمين خيار شحن إضافي إذا كان هناك القليل من الضوء لشحن الطاقة الشمسية، وفقاً للشركة.

وقالت سامسونج: “سواء كان يوماً مشرقاً ومشمساً أو منتصف الليل، تظل البطارية مشحونة بالكامل من خلال جمع موجات الراديو الخاصة بالموجهات وتحويلها إلى طاقة”.

يحتوي جهاز التحكم عن بعد الجديد على ‘هوائي استقبال’ يحصد موجات الراديو من أجهزة التوجيه التي تصل إلى 40 متراً (130 قدماً).

وتستخدم هذه التكنولوجيا، التي تسمى حصاد الترددات الراديوية (RF)، بالفعل من علامات الهوية (ID) والأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع.

يعدّ حصاد الترددات اللاسلكية ممكناً للأجهزة منخفضة الطاقة، مثل أجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون، ولهذا السبب لا يتم رؤيته في الأجهزة عالية الكثافة مثل الهواتف الذكية.

من المحتمل أن يكون جهاز التحكم عن بعد البيئي متوافقاً مع أي جهاز توجيه يصدر موجات كهرومغناطيسية، مثل جهاز توجيه إنترنت سلكي أو لاسلكي.

يمكن أن يكون مدعوماً بشكل أساسي بموجات الراديو المتعددة التي تتدفق عبر منازل ومكاتب اليوم لتشغيل التقنيات الذكية الحديثة، بما في ذلك 4 جي و5 جي، ونظام تحديد المواقع العالمي والبلوتوث.

كما أنّ جهاز التحكم عن بعد الجديد من سامسونج مصنوع من مواد معاد تدويرها، مثل الزجاجات البلاستيكية، مما يجعله أكثر صداقة للبيئة، وفقاً للشركة.

ومن المتوقع أن تظهر سامسونج الجهاز في CES 2022، وهو المعرض السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية الذي يقام سنوياً في لاس فيغاس، فضلاً عن غيرها من المنتجات الجديدة.

ينطلق CES 2022 يوم الأربعاء 5 كانون الثاني، وسوف يستضيف مجموعة من ممثلي شركات التكنولوجيا العالمية.

سيتم معرض CES شخصياً بعد أن كان افتراضياً العام الماضي بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أنّ عدداً من الشركات ذات الأسماء الكبيرة لن تظهر شخصياً بسبب متغير أوميكرون.

وقد انسحبت العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة من الحدث الشخصي، بما في ذلك أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا وتيك توك، مما يعني أنه قد لا تكون العودة العظيمة التي كانت يأمل فيها CES.