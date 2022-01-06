شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وأيفون 7 بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف أيفون 7 بلس كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro.

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

هاتف أيفون 7 بلس

نظام التشغيل: iOS 11.

مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080×1920 ميجابيكسل.

الكاميرا الخلفية :"12" ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.

المعالج: Apple A10 .

الرامات: 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.

البطارية: 2900 مللى أمبير