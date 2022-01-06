أفضل 6 مواقع تسوق صينيه رخيصة وآمنة

نقدم لكم 6 مواقع تسوق تساعدكم اثناء جلوسكم في أماكانكم داخل المنزل ومن علي سريركم أو من وراء شاشة الكمبيوتر في مقر عملكم وبضغطة زر واحدة، ستنتقلوا إلى عالم التسوق لتتصفحوا أجدد صيحات الموضة وتشتروا أجمل التصاميم. مئات لا بل آلاف المواقع توفرلكم كل ما تبحثوا عنه من ملابس وأكسسوارات لتواكبوا أحدث صيحات الموضة. لكن، إذا كنتم من الذين يفتشون بشكل محدد على المواقع التي تتيح لكم المنتجات علي أحدث موديل وبأسعار معتدلة، فجمعنا لكم أفضل 6 مواقع تسوق اون لاين يمكنكم التبضّع منها وشراء أجدد الصيحات بأسعار مقبولة.

أفضل مواقع تسوق عبر الانترنت

سنقوم بترشيح لكم 6 من بين أفضل مواقع تسوق صينية عبر الانترنت وهم علي اكسبريس وموقع موضة نسا وجيربيست وبانج جود ويونس وفوغا كلوسيت

1.علي إكسبريس

موقع على إكسبريس هو موقع صيني الأصل نجح خلال فترة قصيرة جدًا أن ينافس أكبر المتاجر الالكترونية الموجودة في العالم والتي ظهرت قبله بسنوات كثيرة، على رأسها أمازون وإيباي.

ويتيح موقع على إكسبريس الصيني النشأة إمكانية الدفع عند الاستلام كغيره من مواقع التسوق عبر الانترنت الأجنبية الشهيرة. كما يمكنك الاستفادة من عرض بيع هواوي الكبير.

اقرأ أيضاً : تطبيقات مهمة لكل شخص متواجد بمصر

2.موقع موضة نسا

موقع Modanisa من مواقع الأزياء الشهيرة التي تبيع كل ما يخص المرأة من ملابس وإكسسوارات وأحذية وشنط وكل ما يرتبط بموضة النساء.

هو موقع تركي الأصل يوفر مجموعة ضخمة من منتجات الموضة النسائي في مختلف دول العالم ويدعم طريقة دفع العملاء عند الاستلام.

الموقع يدعم أيضًا العديد من اللغات التي يمكنك التصفح بها عليه مثل اللغة العربية، والإنجليزية، والتركية، والفارسية، وأيضًا الفرنسية.

3.جيربست

جيربست واحداً من أفضل مواقع تسوق صينيه رخيصة على الاطلاق هناك من يطلق علية امازون الصين لأنه يعطي للمتسوق الكثير من المزايا اولها طرق الدفع السلسة و الآمنة، ثانياً خدمة العملاء الاكثر من رائعة و عن تجربة فاحترامهم للعملاء وتعاملهم الجيد يجعلنى اذكر هذا الموقع بالخير دائماً، ثالثاً فان الموقع يوفر العديد من المنتجات مثل الملابس و الالكترونيات و الاكسسوارات و مستلزمات المنازل و اكسسوارات السيارات باسعار رخيصة، مع شحن لكافة الدول و امكانية لتصفح الموقع بعدة لغات بينها اللغة الانجليزية.

4.بانج جود

موقع بانج جود لا يختلف هذا الموقع كثيراً عن جيربست في مضمون محتواه و مهنيته فالموقع يقدم قائمة ضخمة من المنتجات المتنوعة، ايضاً يعد منافس قوي لموقع جيربست و لكن على مستوى المزايا فبانج جود يتميز بكونه يوفر خصائص مختلفة مثل اتاحة عدة وسائل للدفع تتضمنها الدفع عند الاستلام و التى قام باضافتها مؤخراً و المتاحة بدولتي الامارات و السعودية و قريباً قد تلحق بها باقي دول مجلس التعاون الخليجي، عوضاً عن ذلك ستجد ان الموقع يدعم التصفح باللغة العربية اضافة الى 12 لغة اخرى مع توفر الشحن لكافة الدول.

5.موقع Yoins

موقع يونس من مواقع التسوق المنتشرة في الصين وهذا الموقع قد ظهر عام 2014، وهو يقوم بعرض منتجات خاصة بالمرأة بسعر رخيص ومميز كما أنه يعرض المنتجات الأكثر أناقة وتنال إعجاب الكثير من السيدات، كما أنه يقوم بعرض منتجات خاصة بالرجال كالملابس والإكسسوار الخاصة بهم. يقوم هذا الموقع بعرض المنتجات بخصومات هائلة ومميزة، ويقوم بعمل عروض وطريقة الدفع عند الإستلام لدول معينة مثل السعودية والإمارات.

6.فوغا كلوسيت

يقدّم موقع فوغا كلوسيت تشكيلة كبيرة من أجدد صيحات ملابس واكسسوارات نسائية ورجالية. كل يوم يتوفّر لدى الموقع مئات التصاميم الجديدة، حيث تجدوا أجدد التصاميم المستوحاة من عروض الأزياء العالمية بأسعار مقبولة. في حال كنتم تبحثوا عن ملابس رياضية، رسمية، فساتين سهرة أو حتى حقائب وأحذية، فستجدوا كل ما يخطر على بالكم لدى موقع فوغا كلوسيت.