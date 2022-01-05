البيئة تحذر المواطنين من ممارسة الأنشطة اليومية بسبب زيادة معدلات التلوث

الشارقة - اميمة ياسر - ستوى جودة الهواء بدءا من صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الأحوال الجوية، ما تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، فقد أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 , 6 , 7 يناير الجارى، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ،ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية. وتهيب بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية التى تساعد على تركيز الملوثات.

كما تناشد وزيرة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة. وتؤكد على أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.