8 طرق لتوفير المال عند التسوق عبر الإنترنت

شهد التسوق عبر الإنترنت زخمًا أكبر من أي وقت مضى في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، لكن مع ازدياد انتشار فكرة التسوّق الإلكتروني يحتاج بعض المستخدمين لمعرفة بعض الأمور ، مثل ان تكون قادراً للقدرة على التفاوض مع مندوبي المبيعات وأن تتعلم كيفية توفير المال عند التسوق عبر الانترنت. اليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك كمشتري أو مستهلك على توفير المال عند التسوق عبر الإنترنت.

جدول المحتويات

1.المقارنة بين المتاجر الالكترونية

تنصح خبيرة التسوق تراي بودج بإجراء بحث سريع على “غوغل” قبل شراء المنتج المطلوب عبر الإنترنت بحثا عن أدنى سعر له. فقد يصل فارق السعر بين البائعين المختلفين إلى نسبة 20%. وقد يلجأ الكثيرون للمواقع المألوفة لهم مثل “أمازون” (Amazon) للتسوق أو غيرها من المتاجر المعتادة لأنهم يشعروا بإرتياح وربما يستفيدوا بميزة الشحن السريع التي يوفرها، لكن المواقع الشهيرة ربما لا تقدم أقل الأسعار دائما فلذلك عليك ان تحدد المنتج الذي تريده ثم تبحث عنه علي اكثر من متجر وتختار السعر الأقل.

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2.متابعة بائعي التجزئة المفضلين لديك على منصات التواصل الاجتماعي

يستخدم العديد من تجار التجزئة منصات التواصل الاجتماعي كأداة تسويق للترويج للمنتجات الجديدة. ويقول مؤسس موقع “راذر بي شوبينغ كايل جيمس إن عدم متابعة متاجرك المفضلة على تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام قد يؤدي إلى تفويتك العديد من فرص التوفير. فكثيرا ما تقدم المتاجر امتيازات حصرية لمتابعيها، مثل الرموز الترويجية أو إمكانية الوصول للخصومات وعروض الأعياد والبلاك فرايداي وغيرها.

3.استغلال العروض والتخفيضات الخاصة بمن يدفع ببطاقة الائتمان “الفيزا”

ذكرت بودج أن مزودي بطاقات الائتمان عادة ما يقيمون شراكات مع مختلف المتاجر، التي بدورها تعطي حاملي البطاقة خصومات حصرية عند التسوق باستخدام بطاقات الائتمان “الفيزا كارد”. ولهذا السبب، لا بد من الاطلاع على قائمة الشركاء مع الجهة تاخاصة ببطاقتك الائتمانية قبل التسوق لاستغلال أكبر قدر من الخصومات.

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4.الشراء من أسواق ومحلات الجملة

هناك العديد من أسواق ومحلات الجملة في مصر سواء للطعام أو الملابس أو المنتجات الأخرى، والتي تعد أحد أفضل الاختيارات لشراء منتجات بأسعار منخفضة.

5.الفصال عند شراء كميات كبيرة

يعتبر الفصال في أسعار المنتجات أمر هام، خاصة في حالة شراء كميات كبيرة من المنتج، وهو ما يتم احتسابه بسعر الجملة، لذلك يفضل شراء كميات للحصول على خصم جيد.

6.راجع المواقع الأجنبية الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت

قم بزيارة مواقع تسوق أجنبية مثل موقع أمازون و باي بال و بيست باي و أبحث عن المنتج تعرف على سعره و مواصفاته وتقييماته و غالباً ستجد عدد كبير من التقييمات أكثر بكثير من الموجودة في المواقع العربية و بتفصيل أكبر و كل تقييم ربما تجده يتناول مشكلة معينة أو جانب معين في المنتج مما يساعدك على معرفة مميزات و عيوب المنتج بشكل تفصيلي.

7.راجع سياسات الموقع قبل التسوق عبر الإنترنت

تأكد من أن سياسة موقع التسوق الذي ترغب في التعامل معه تسمح بإرجاع أو استبدال المنتج خلال مدة كافية إذا كانت فيه مشكلة أو غير مطابق للوصف المذكور و احرص على أن تكون الخدمة مجانية حتى لا تتحمل تكلفة شحن منتج تالف أو رديء بالأساس.

8.اترك المنتج داخل عربة التسوق لمدة 24 ساعة أو أكثر

تعتبر هذه الحيلة من الحيل المفيدة في الغالب، فعندما تترك المنتج الذي اخترته داخل عربة التسوق الإلكترونية في حسابك داخل المتجر الإلكتروني الذي قررت الشراء منه، فستلاحظ أن الموقع بعد يوم كامل قد بدأ بإرسال رسائل على بريدك الإلكتروني تتضمن تخفيض على سعر المنتج الذي طلبته، ويمكنك استخدامه لفترة محدودة من أجل تشجيعك على إتمام وإكمال عملية الشراء، فلو أعجبك التخفيض يمكنك الاستمرار في عملية الشراء والاستفادة من الخصم الجديد الذي تم منحه لك.

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