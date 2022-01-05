تطبيق Yalla Super يلا سوبر للمدفوعات بالتعاون مع البريد المصري

تطبيق Yalla Super هو تطبيق مدفوعات ومحفظة الكترونية جديدة صدر منذ فترة قريبة على متجر جوجل Play Store وApp Store لشركة Apple، من المفترض ان هذا التطبيق يُعد حلًا من حلول الدفع عبر الإنترنت بشكل مميز وجيد، نتكلم هنا عن تطبيق قد يغنيك عن الاستعانة بخدمات مثل فوري او المحافظ الالكترونية مثل Vodafone cash، مع وجود بطاقة مدفوعات Credit Card مُقدمة من التطبيق والبريد المصري كذلك لتستطيع الوصول الى اموالك من خلال أي ATM. هذا المقال نتحدث فيه عن هذا التطبيق ومميزاته، وبمجرد تفعيل البطاقة سنتحدث عن تحربة التطبيق بالكامل وكيف هو جيد.

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تحميل تطبيق Yalla Super

مميزات تطبيق يلا سوبر

التطبيق عديد الميزات الخاصة بالدفع الإلكتروني، فهو من خلاله يمكن دفع كل فواتير الهاتف المحمول والهاتف الأرضي والإنترنت وكذلك فواتير الخدمات المختلفة كفواتير الماء والكهرباء والغاز، مع إمكانية دفع المصاريف الدراسية في العديد من الجامعات والمصاريف الدراسية الأخرى كذلك كل ذلك من خلال تطبيق بسيط، كما يمكنك الحصول على عروض من مختلف المتاجر والخدمات، يمكنك الحصول على قسائم شراء مختلفة ان توفرت كما يمكنك شراء رصيد متجر Google Play او رصيد PlayStation من خلال التطبيق.

التطبيق لا يعتمد فقط انك ستقوم بشراء شيء ما، لا بل يمكنك ارسال واستقبال الأموال من خلاله وتحويل العملات المحلية بشكل كامل، وقريبًا سيتمكن التطبيق من تحويل الحوالات أيضًا، فتستطيع استقبال أموال من الخارج وتحويل اموال الى الخارج ليستقبلها أي شخص، وفي النهاية ستحتاج الى الحصول على بطاقة ائتمانية من التطبيق، بطاقة Yalla الإئتمانية مُقدمة من البريد المصري و Visa، هذه البطاقة هي أساس كل شيء في التطبيق فتتيح لك كل المزايا الخاصة به، بالإضافة الى مميزات سحب الأموال بسهولة من خلال ATM او الشراء من المتاجر بالبطاقة.

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كيف تحصل على بطاقة Yalla Super؟

بطاقة يلا سوبر تُقدم لك من البريد المصري، عندما تُسجل سيطلب منك البطاقة معلوماتك الشخصية كالإسم ورقم الهاتف المحمول والعنوان، ومن ثم سيطلب منك صورة لبطاقتك الشخصية للوجه وللظهر الخاص بالبطاقة، من ثم عليك اما ان تنتظر لوقت ما وستجد مندوبًا من البريد يخبرك بأنه سيوصل لك بطاقتك، او يمكنك الذهاب لأقرب مكتب بريد وطلب البطاقة منه، هي بطاقة مسبقة الدفع فلن تحمل اسمك طبعًا، بعد ذلك عن طريق مسح الـQR Code بخلفية البطاقة ستستطيع استعمالها مع التطبيق.

الأمان في استعمال البطاقة

يمكنك من خلال التطبيق التحكم في البطاقة بالكامل وتعطيلها، كنوع من الأمان الزائد، غير انها محمية بكل اعدادات الحماية الخاصة بفيزا بشكل طبيعي، فانت تضمن انك لن تعاني من مشاكل سرقة للبطاقة بشكل كبير، لذلك فهي تُعد خيارًا ممتازًا للحصول عليه اذا كنت تبحث عن وسيلة دفع الكترونية ممتازة ولكن لا يوجد لديك حساب في البنك، في نفس الوقت تريد استقبال وارسال اموال بشكل سهل جدًا بعيدًا عن المحافظ الإلكترونية الخاصة بالشركات.

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الخلاصة

تطبيق Yalla Super يلا سوبر تطبيق جديد، خدمة دفع كنا ننتظرها من تطبيق منافس هو Telda لكن لم نرى منهم شيئًا، تطبيق يلا سوبر تطبيق مدفوعات بسيط الاستعمال وسهل، يمكن ان تقول ان له امل كبير في المستقبل ان يسهل عليك عمليات الدفع خاصة مع اتجاه الدولة الى التحول الرقمي والتوجه الى التعاملات الإلكترونية بشكل أكبر، تابع معنا هذا المقال استلمنا اليوم البطاقة الخاصة بالتطبيق وبمجرد تفعيلها واستعمالها سنحدث هذا المقال بتجربتنا الكاملة للتطبيق.