شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 14 قد يوفر كاميرا أمامية داخل الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد توفر كاميرا أمامية داخل الشاشة مع إطلاق أيفون 14، وذلك حسبما زعم مارك جورمان من بلومبرج في رسالته الإخبارية Power On الأخيرة، وهذا يعني خروج الشق من iPhone القادم، إذا كان سيتم بالفعل دمج الكاميرا داخل هذا الثقب.

وإذا سارت الأمور وفقًا للجدول الزمني، فستطلق أبل هاتف iPhone 14 الجديد في عام 2022، كما هو معتاد، وكما زعم تقرير سابق صادر عن TheElec أن أبل قد تزيل فقط الشق من طرازات Pro من سلسلة iPhone 14، واقترح التقرير كذلك أن الشركة تخطط لاستخدام كاميرا مثقبة في iPhone.

وفي حين أن شائعات العرض المثقوب (مثل تلك التي قدمها TheElec) قد حدثت في وقت سابق أيضًا ، إلا أن ادعاء Gurman منحهم جرعة من المصداقية، كما زعم أن شركة آبل ستطلق مجموعة شرائح M2 لأجهزة MacBooks هذا العام ، والتي ستكون "أسرع بشكل هامشي" من M1.

وعند الحديث عن شائعات أبل iPhone 14، ورد أن سلسلة هواتف أبل iPhone 14 الذكية ستحتوي على عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل في إعداد الكاميرا الخلفية ، وفقًا لتقرير سابق صادر عن Macrumors، بناءً على ادعاءات المحلل Jeff Pu في مذكرة بحثية مع Haitong International Securities.

ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة أبل iPhone 14 القادمة على أربعة طرز - iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ووفقًا للمحلل، سيضم طرازا Pro إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسات Telephoto، كما ادعى أن طرازات أبل iPhone 14 Pro ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وأن جميع الطرز ستتميز بعرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وشارك المحلل المعروف Ming-Chi Kuo في وقت سابق من هذا العام في تنبؤات مماثلة، وأضاف أيضًا أن الهواتف الذكية ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.