شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل الثانى من سماعات أبل AirPods Pro سيوفر مميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق أبل الجيل الثاني من AirPods Pro في وقت لاحق من هذا العام، حيث ظهرت بالفعل العديد من التسريبات والشائعات حول سماعات الأذن TWS عبر الإنترنت مما يمنحنا لمحة عن التصميم وبعض ميزاته.

والآن، يشير تقرير جديد للمحلل Ming-Chi Kuo إلى أن سماعات الأذن القادمة قد تحتوي على برنامج ترميز الصوت بدون فقدان (ALAC)، وبصرف النظر عن ذلك، قد يأتي الجيل الثاني من AirPods Pro أيضًا مع علبة جديدة يمكنها إصدار صوت، لتسهيل العثور على المستخدمين.

أولئك الذين لا يعرفون، لا يدعم أي من أجهزة أبل AirPods حاليًا الصوت غير المفقود وإذا كان يُعتقد أن الأخبار صحيحة، فستصبح AirPods Pro من بين أول سماعات الأذن TWS التي تقدم دعم ALAC.

ويعد الصوت غير المفقود هو تقنية لضغط الصوت أو لنفترض أن برنامج ترميز الصوت غير المضغوط يحافظ على جميع بيانات ملف الصوت الأصلي، وهذا يعني أنه يحمل تفاصيل وبيانات صوتية أكثر من تنسيق ملف MP3 العادي.

ولتنفيذ برنامج ترميز مثل هذا، يلزم وجود اتصال لاسلكي أسرع وأكثر عرضًا ، ووفقًا لتقرير حديث، قد تتخلى أبل عن تقنية Bluetooth في أجهزة AirPods المستقبلية للحصول على حلول لاسلكية أخرى توفر مزيدًا من النطاق الترددي.