مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S21 FE 5G

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلنت شركة سامسونغ عن طرح هاتفها الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيجاس.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد يأتي مزودا بشاشة AMOLED قياس 4ر6 بوصة بدقة وضوح FHD+ بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا سيلفي بدقة وضوح 32 ميجابيكسل، بينما تتألف وحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية من اثنين من الكاميرات ذات الزاوية الواسعة بدقة وضوح 12 ميجابيكسل وكاميرا تلسكوبية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت.

وتم تزويد الهاتف الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد ببطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة.

ويأتي الهاتف الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد، الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G، بأبعاد 5ر74 × 7ر155 ملم، بينما يبلغ سُمكه 9ر7 ملم، أما وزنه فيبلغ 117 جراما.

ويدعم الهاتف الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد فئة الحماية IP68، ومن ثم يمكنه تحمل المياه حتى عمق 5ر1 متر لمدة 30 دقيقة، وهو يتوفر بالألوان Olive و Lavender و White و Graphite.