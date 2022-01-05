وداعا للشاحن.. سماعات لاسلكية تستمد طاقتها من الضوء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

تعمل شركة سويدية على إنتاج سماعات لاسلكية جديدة تعمل بالضوء، وذلك ضمن الابتكارات التي كشفت عنها فعاليات مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية.

ونقل موقع “إنجادجيت” المختص بالأخبار التقنية، الصورة الرسمية للسماعات الجديدة، التي تنتجها كل من شركة Exeger السويدية، بالاشتراك مع الشركة الهولندية الناشئة Mayht.

وشركة Exeger السويدية، قامت بتطوير تقنية جديدة باسم Powerfoyle، تعمل على امتصاص الضوء الطبيعي والمحيط بأجهزتها وتحويله لطاقة مستخدمه لتشغيل هذه الأجهزة.

في حين قامت شركة Mayht الهولندية، في تطوير تقنيات الصوت بالسماعة، بإضافة تقنية باسم Heartmotion، تعزز من قوة بث الصوت بعشرة أضعاف بهذه السماعات الجديدة العاملة بالبلوتوث.

ذلك مع احتفاظ السماعات الجديدة التي تطرحها الشركتان، بدقة نقاء الصوت، وفعالية العمل لساعات طويلة بفضل بطاريتها القوية.

والسماعات التي لم يعلن عن مسماها الرسمي، تعرض كنموذج اختباري الآن ضمن معروضات مؤتمر CES المقام بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

غيابات في CES

كانت قد انضمت كل من ماركة بي إم دبليو وماركة مرسيدس لقائمة الماركات المرموقة التي اعلنت انسحابها من مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية بلوس أنجلوس.

وكان من المقرر أن تشارك بي إم دبليو المؤتمر الشهير، بطرحها لطراز اختباري جديد، وأيضا طراز Ix m 60 كان من المفترض أن يعرض للجمهور عبر هذا الحدث.

وفي بيان رسمي اصدرته بي إم دبليو، أعلنت الماركة البافارية أن كافة الفعاليات التي كان من المقرر تنظيمها ضمن المعرض، ستبث افتراضياً من ألمانيا.

وفيما يخص ماركة مرسيدس، كان من المفترض ان تزيح الستار عن أقوى طراز كهربائي تقدمه، Vision EQXX Concept ضمن فعاليات المعرض، وحسب “موتور وان” الماركة الألمانية ستلجأ أيضا لعرض موديلاتها في فعالية افتراضية.

ومن شركات الإلكترونيات والتقنيات التي أعلنت عن غيابها عن المؤتمر السنوي أيضا، شركة صناعة الرقائق الإلكترونية AMD، وشركة صناعة الحواسيب المنزلية MSI، وكل من شركة أمازون وشركة إنتل وشركة جوجل.