“تيك توك” يختبر خاصية جديدة.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - أعلنت شركة تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، عن إضافة زر جديد لمشاركة الفيديوهات repost.

ووفق موقع “إنجادجيت” فإن هذا الزر الجديد، سيسمح لمستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة، بإعادة مشاركة الفيديوهات مع متابعيهم.

والخاصية الجديدة repost لا تزال ضمن مرحلة التطوير المبكر، إذ تختبرها تيك توك على عدد محدود ومختار من المطورين قبل تعميمها على كافة المستخدمين.

وسيظهر زر الخاصية الجديدة repost باللون الأصفر أسفل الفيديو، حسب صورة مسربة للخاصية الاختبارية نشرها “إنجادجيت” ضمن هذا التقرير.

مع العلم بأن الفيديو الذي سيعاد نشره عبر هذه الخاصية، لن ينشر على صفحة المستخدم الخاصة، ولكنه سيعاد نشره على صفحة أحد متابعيه، حيث سيظهر عبر منشورات بث “For You” الخاصة بالأصدقاء المتابعين للمستخدم.

مع إمكانية إضافة تعليق أو وصف يستعرض خلاله المستخدم سبب مشاركته لهذا الفيديو بالتحديد.

نجم الشباك الاجتماعي 2021

وكان قد أظهر تقرير اقتصادي أن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك كان التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال 2021.

وبحسب تقرير شركة آبتوبيا المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات فإن تطبيق تيك توك احتل المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي.

وتقوم شركة آبتوبيا بتجميع وتحليل بيانات نشاط المستخدمين على متاجر التطبيقات الإلكترونية لمعرفة المجالات الأسرع نموا والتطبيقات التي تحقق أكبر عدد من مرات التنزيل.

ومن خلال تحليل بيانات متجري آب ستور وجوجل بلاي حددت الشركة أكثر 10 تطبيقات شعبية في الولايات المتحدة والعالم حيث جاء تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في المركز الأول سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وبحسب قائمة آبتوبيا العالمية احتل تطبيق تيك توك المركز الأول وتم تنزيله 656 مليون مرة خلال العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني تطبيق أنستقرام 545 مليون مرة، ثم فيسبوك 416 مليون مرة، وواتساب 395 مليون مرة، وسناب شات 327 مليون مرة.