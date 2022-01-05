3 طرق لحل مشكلة TsIGame.exo على ببجي

تظهر رسالة خطأ أو مشكلة TsIGame.exo في لعبة ببجي المتاحة من خلال برنامج Steam علي جهاز الكمبيوتر. عندما تقوم بتثبيت اي لعبة على Steam ، لا يتعين عليك فعل أي شيء بخلاف النقر على زر التنزيل. سيهتم Steam بكل ما هو مطلوب لتشغيل اللعبة ، ويشمل ذلك تثبيت برامج إضافية.

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رسالة خطأ TsIGame.exo على ببجي

ببجي هي لعبة شهيرة على الإنترنت. لكي تتمكن من فتح اللعبة يجب على المستخدمين تحديد منطقة قريبة ، وتتم إضافتهم إلى أرض المعركة التي تضم ما يصل إلى 99 لاعبًا آخر. بعد ذلك ، إنها معركة حتى النهاية. قد يستغرق الأمر أحيانًا بعض الوقت قبل العثور على معركة ولكن لا يمتد وقت الانتظار إلى أكثر من دقيقة.

ماذا يحدث عندما تظهر رسالة TsIGame.exo

إذا قمت بتشغيل PUBG وظهرت لك رسالة الخطأ TsIGame.exo ، فسيتم منعك بشكل أساسي من ممارسة اللعبة. في معظم الحالات ، سوف تتعطل اللعبة. في بعض الحالات ، قد يستمر تشغيلها ولكنك لن تتمكن من الانضمام إلى المعركة. في كلتا الحالتين ، لا يمكنك اللعب بسبب هذه المشكلة ولكن لاتقلق. إليك كيفية حل مشكلة TsIGame.exo وعدم فتح لعبة ببجي.

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1.تحقق من استخدام الذاكرة

قد يكون سبب خطأ TsIGame.exo على ببجي هو انخفاض الذاكرة. متطلبات ذاكرة اللعبة لإصدار الكمبيوتر الشخصي عالية جدًا حيث تبلغ 8 جيجا بايت للتشغيل في وضع Low و 16 جيجا بايت للتشغيل في وضع High وهو الأفضل أداءً. ما لم يكن لديك جهاز كمبيوتر مصمم خصيصًا للألعاب ، حتى لو كان عمره بضع سنوات ، فمن المحتمل أن تواجه مشكلات في الذاكرة.

لإصلاح هذا جرب ما يلي

اخرج من جميع التطبيقات غير الضرورية التي تعمل على نظامك ، خاصةً إذا كان Chrome أحدها. تأكد من عدم ضبط المتصفح لمواصلة التشغيل في الخلفية.

لا تستخدم تطبيقات مثل OBS لتسجيل اللعب ؛ يستهلكون الذاكرة وعملية تسجيل الشاشة للعبة هي عملية تقوم باستهلاك امكانيات الجهاز بشكل كبير.

قم بتبديل وضع اللعبة على Windows 10. يمكن أن يساعد أو يعيق الألعاب. افتح تطبيق “الإعدادات Settings” وانتقل إلى “الألعاب Gaming”. حدد علامة التبويب Game mode ، وقم بتبديل حالة الوضع ؛ قم بإيقاف تشغيله إذا كان قيد التشغيل ، أو قم بتشغيله إذا كان معطلاً.

افتح إدارة المهام Task Manager وقم بترتيب العناصر حسب الأكثر استهلاكاً للذاكرة من خلال الضغط علي Memory وذلك بعد الدخول الي قائمة Processes وقم بإنهاء كل ما لا تحتاج إلى استخدامه أثناء اللعب.

تعطيل بعض التطبيقات الأخرى على سبيل المثال الخلاف ، Nvidia Shadowplay إلخ.

2.تحقق من سلامة الملف

غالبًا ما يمكن حل مشكلات ألعاب Steam عن طريق التحقق من الملفات والتأكد من عدم وجود أي خطأ بها.

افتح Steam.

اذهب إلى مكتبتك.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق PUBG وحدد خصائص Properties من قائمة السياق.

انتقل إلى علامة التبويب الملفات المحلية Local Files.

انقر فوق التحقق من سلامة ملفات اللعبة.

اسمح لـ Steam بفحص مشاكل ملفات اللعبة وإصلاحها.

3.أعد تثبيت حزمة Microsoft Visual C ++ القابلة لإعادة التوزيع

تعد حزمة Microsoft Visual C ++ Redistributable Package حزمة أساسية تحتاجها معظم التطبيقات على Windows لتشغيلها. يمكن أن تتسبب اي مشكلة فيها الي

حدوث خطأ TsIGame.exo على PUBG. قم بإلغاء تثبيت الحزمة وإعادة تثبيتها.

افتح لوحة التحكم Control Panel.

انتقل إلى البرامج Programs > إلغاء تثبيت برنامج Uninstall a program.

حدد Microsoft Visual C ++ من قائمة البرنامج وانقر فوق الزر إلغاء التثبيت Uninstall .

قم بتنزيل حزمة Microsoft Visual C ++ من Microsoft وقم بتثبيتها مرة أخرى.

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خاتمة

غالباً مايعاني العديد من اللاعبين من مشكلة الامكانيات العالية التي تحتاجها اللعبة لكي تعمل علي اجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة الأداء. يوجد هناك إصدار Lite من لعبة PUBG لأجهزة الكمبيوتر ولكن تم الاعلان عن إيقافها. إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على الأجهزة اللازمة لتشغيل اللعبة ، فيمكنك استخدام محاكي Android الرسمي من Tencent وتشغيل النسخة الخاصة بالموبايل من اللعبة بدلاً من ذلك لحل المشكلة.

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