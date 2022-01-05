شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft و Qualcomm تقومان ببناء شرائح مخصصة لنظارات الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مشاركة Qualcomm مع Microsoft على توسيع نطاق الرقائق السابقة لأجهزة الكمبيوتر، وهما الشراكة على سلسلة من المبادرات لتعزيز الواقع المعزز من metaverse ، بما في ذلك تطوير رقائق مخصصة للنظارات AR، وكانت الشركات خجولة بشأن طبيعة الرقائق أو المنتجات النهائية، لكنها وعدت بأجهزة قابلة للارتداء "خفيفة الوزن" وموفرة للطاقة وبعبارة أخرى قد ترغب فى استخدام هذه النظارات لفترات طويلة قريبا وفقا لتقرير engadged.

ولن يكون من المستغرب أن يستفيد الفريق من البرامج، بما فى ذلك أداة التعاون الافتراضية لـ Microsoft Mesh ونظام تطوير Qualcomm's Snapdragon Spaces XR، ولم يكن هناك أي ذكر للأنظمة الأساسية التي ستدعمها النظارات على الرغم من أنه من الآمن افتراض أنها ستكون متوافقة مع Windows.

وناقشت Microsoft منذ فترة طويلة خططًا لجعل الوصول إلى الواقع المعزز أكثر سهولة من سماعات الرأس HoloLens الموجهة نحو العمل، ولن تصل هذه الرقائق بالضرورة إلى النظارات الموجهة للمستهلكين لكنها قد تمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

وبالنسبة لشركة Qualcomm ، يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في التحكم في مستقبل الواقع المعزز، ولا داعي للقلق من أن Meta والشركات الأخرى ستهيمن على metaverse وتفرض شروطها.