شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تكشف عن طموحاتها بسوق السيارات الكهربائية من خلال سيارة Vision-S 02 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سونى النقاب عن نموذجها لانتاج السيارة الكهربائية خلال معرض ces 2022، والتى كشفت عنها فى نفس الحدث قبل عامين، والنموذج الأولى الجديد هو سيارة دفع رباعي تطلق عليها الشركة Vision-S 02 ، وأخذت سوني السيارة EV والمنصات السحابية ووضعتها في عامل شكل جديد لإنشاء السيارة، التي تتميز بتصميم داخلي كبير يتسع لسبعة مقاعد، وفقا لتقرير engadged.

وتحتوي السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات على مستشعرات في جميع أنحاء جسمها، بما في ذلك صورة CMOS ومستشعرات LiDAR لنظام مساعدة السائق، وتقول Sony إنها تجري اختبارات في أوروبا كجزء من جهودها لإطلاق تقنية مساعدة السائق من المستوى 2+ على الطرق العامة.

وفي الداخل، توجد مستشعرات وقت الرحلة لمصادقة السائق، فضلاً عن دعم الإيماءات البديهية والأوامر الصوتية، وستحتوي السيارة أيضًا على اتصال 5G لتمكين التحديثات عبر الهواء والتشغيل عن بُعد، وهو ما تعمل عليه سوني حاليًا مع شركائها، وفي حين أن Vision-S 02 مجرد نموذج أولي في الوقت الحالي، فإن لدى Sony طموحات لتصبح لاعبًا في صناعة السيارات الكهربائية وبيع سياراتها للجمهور، وستنشئ شركة تشغيل تسمى "Sony Mobility Inc." هذا الربيع وسوف نستكشف الدخول إلى سوق المركبات الكهربائية.

ولم تكشف الشركة عن الخطوات الأخرى التي تتخذها لتحقيق هذا الهدف، ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستتمكن حقًا من إطلاق سيارات Vision-S الخاصة بها، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن سوني تختبر سيارتها الصالون الكهربائية على الطرق العامة في أوروبا منذ ديسمبر 2020، كما بدأت أيضًا في اختبارات التحقق من سلامة وتجربة المستخدم لتقنية التصوير والاستشعار فى السيارة.