شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جرس الباب بالفيديو الذكى من Wemo حصريا لنظام Apple البيئى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من أجراس الأبواب المتصلة بالتطبيقات والمزودة بكاميرا في السوق وهذه المرة من شركة Wemo لإنترنت الأشياء، وهي شركة تابعة لشركة Belkin International، ويتوفر Wemo Smart Video Doorbell للطلب اليوم ويكلف 250 دولارًا لخيار التثبيت الذاتى، وفقا لتقرير engadged.

ويعمل جرس الباب Wemo حصريًا مع HomeKit Secure Video من Apple ، ويتم إدارته من خلال تطبيق Home على iPad وiPhone وMac، ويتطلب النظام خطة iCloud وإنشاء HomePod أو Apple TV أو iPad كمحور منزلى.

ويتميز جرس الباب بالفيديو الذكى من Wemo بمجال رؤية 178 درجة وكاميرا بدقة 4 ميجابكسل وحساسية الإضاءة المنخفضة للتسجيلات الليلية، ونظرًا لأنه يتصل بـ HomeKit يمكن لجرس الباب Wemo التعرف على زوار معينين باستخدام برنامج التعرف على الوجوه من Apple، ويتم تخزين جميع التسجيلات بشكل آمن في تطبيق Home، بما في ذلك سجل الفيديو المستند إلى الحركة لمدة 10 أيام.

ويتضاعف Wemo (ثلاثة أضعاف؟) على نظام Apple البيئي - هذا هو الجهاز الثالث في مجموعته للاستفادة من HomeKit ، ويعمل حصريًا مع iOS و iPadOS، ويعتمد تحكم الإضاءة والتوصيل الذكية من Wemo أيضا على HomeKit.