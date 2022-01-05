خلل في “قصص” إنستغرام.. ونصائح للحل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اشتكى العديد من مستخدمي إنستغرام، الاثنين والثلاثاء، من عدم قدرتهم على معرفة من شاهد “قصصهم” التي تنشر على التطبيق.

وفي السابق، كان يمكن للمستخدم الذي ينشر “قصة” هي عبارة عن صورة بسيطة، أو فيديو قصير، أو حتى استفتاء وسؤال، أن يعرف من تمكن من مشاهدة القصة بدون حتى أن يتفاعل المشاهدون معها.

لكن هذه الميزة توقفت فيما يبدو بسبب خلل أصاب التطبيق مع بداية العام الجديد.

وقدم موقع HITC للحلول وأخبار التكنولوجيا عدة نصائح لاستعادة الميزة المتوقفة في التطبيقات.

أغلق التطبيق وافتحه مرة أخرى.

أولا، يقول الموقع، حاول إيقاف تشغيل التطبيق تماما، من خلال إغلاقه، وعدم تركه يعمل في الخلفية، ثم فتحه من جديد.

تسجيل الخروج من التطبيق.

أفاد بعض المستخدمين بأن تسجيل الخروج من التطبيق ثم تسجيل الدخول مرة أخرى قد أصلح Instagram الخاص بهم.

أطفئ هاتفك.

في بعض الأحيان كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله.

حذف التطبيق.

يمكنك أيضا محاولة حذف التطبيق الخاص بك ثم إعادة تنزيله مرة أخرى.

لكن، إذا لم ينجح أي من هذه الأشياء، أغلق التطبيق وانتظر بضع ساعات قبل محاولة استخدامه مرة أخرى، ربما بحلول ذلك الوقت، سيتم إصلاح الخلل.