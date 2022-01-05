شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مشاهدة YouTube TV واستخدام خدمة البث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل YouTube TV في عام 2017، وهو خدمة اشتراك تقدم أكثر من 80 قناة مباشرة، يتضمن ذلك الخيارات الأساسية التي تتوقعها من أي خدمة تلفزيونية إلى جانب المزيد من القنوات المتخصصة، مثل ESPN و HGTV و TNT، ويختلف الترتيب الدقيق للقنوات التي ستحصل عليها بناءً على موقعك، ويمكنك الحصول على معاينة لقنواتك عن طريق إدخال الرمز البريدي في صفحة الترحيب على YouTube TV.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك أيضًا إضافة عدد من القنوات "المميزة" إلى حسابك عن طريق دفع رسوم شهرية إضافية، وإذا لم يكن البث التلفزيوني المباشر هو الشيء الذي تفضله، فإن YouTube TV يقدم أيضًا كتالوجًا كبيرًا من العروض والأفلام حسب الطلب للاستمتاع بها وقتما تشاء.

كما يتيح لك ذلك تسجيل أي عرض تلفزيوني مباشر أو فيلم تقريبًا ثم مشاهدته وقتما تشاء، وستتمكن أيضًا من الترجيع والتقديم السريع والإيقاف المؤقت لما قمت بتسجيله.





كيفية مشاهدة YouTube TV

يتوفر YouTube TV على جميع أنواع الأجهزة مثل معظم تطبيقات البث الحديثة، فيمكنك مشاهدة YouTube TV على جميع أجهزة البث الرئيسية، بما في ذلك Roku و Amazon Fire TV و Apple TV و Chromecast.

وتتضمن بعض أجهزة التلفزيون الذكية أيضًا YouTube TV كتطبيق افتراضي، ويوجد تطبيق YouTube TV لوحدات تحكم PlayStation و Xbox.

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية تنزيل YouTube TV من Apple App Store أو Google Play Store.

كما يمكنك المشاهدة مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام موقع YouTube TV على الويب، ويمكن تنزيل كل إصدار من التطبيق مجانًا، ولكنك ستحتاج إلى اشتراك مدفوع في YouTube TV لتسجيل الدخول.