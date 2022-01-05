شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مشاهدة YouTube TV واستخدام خدمة البث والان مع تفاصيل الخبر
كما يتيح لك ذلك تسجيل أي عرض تلفزيوني مباشر أو فيلم تقريبًا ثم مشاهدته وقتما تشاء، وستتمكن أيضًا من الترجيع والتقديم السريع والإيقاف المؤقت لما قمت بتسجيله.
كيفية مشاهدة YouTube TV
يتوفر YouTube TV على جميع أنواع الأجهزة مثل معظم تطبيقات البث الحديثة، فيمكنك مشاهدة YouTube TV على جميع أجهزة البث الرئيسية، بما في ذلك Roku و Amazon Fire TV و Apple TV و Chromecast.
وتتضمن بعض أجهزة التلفزيون الذكية أيضًا YouTube TV كتطبيق افتراضي، ويوجد تطبيق YouTube TV لوحدات تحكم PlayStation و Xbox.
يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية تنزيل YouTube TV من Apple App Store أو Google Play Store.
كما يمكنك المشاهدة مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام موقع YouTube TV على الويب، ويمكن تنزيل كل إصدار من التطبيق مجانًا، ولكنك ستحتاج إلى اشتراك مدفوع في YouTube TV لتسجيل الدخول.