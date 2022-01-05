شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكنك الآن تحويل شريط مهام Windows 11 إلى مظهر يشبه macOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أشهر بدأت مايكروسوفت فى طرح نظام التشغيل Windows 11 للمستخدمين، حيث يأتى نظام التشغيل الجديد بمظهر متجدد والمزيد من التطبيقات، ولعل أحد أكثر التغييرات الملحوظة فى نظام التشغيل Windows 11 هو شريط المهام، الذى يحتوى الآن على رموز موضوعة فى المركز كما هو موضح في الشريط في نظام التشغيل Mac-OS.

والآن تتيح أداة الطرف الثالث للمستخدمين بالفعل الحصول على شريط يشبه macOS على نظام التشغيل Windows 11 عن طريق الضغط على شريط المهام، ويضيف تطبيق TaskbarXI خيارات تخصيص إضافية إلى شريط المهام ولا يزال في المرحلة الأولى من التطوير.

ووفقًا لتقرير عن XDADevelopers ، تم إنشاء التطبيق كخلف لتطبيق TaskbarX لنظام التشغيل Windows 10، ووفقًا للتقرير يمكن للمستخدمين تقليص شريط المهام على Windows 11 إلى رصيف مضغوط باستخدام التطبيق، ويمتد المرسى أيضًا إلى الحجم الكامل عند تكبير أي نافذة.

ويذكر التقرير أيضًا أن الأداة تدعم أجهزة عرض متعددة ويمكنها تقسيم شريط المهام إلى الجزء الأيمن والأيسر، واعتبارًا من الآن لا يمكن للتطبيق تغيير نمط الخلفية ولون شريط المهام ولا يمكنك أيضًا تغيير موضع شريط المهام في الجزء العلوي من شاشتك.

ويقال إن مايكروسوفت تخطط أيضًا لإضافة دعم لأدوات الطرف الثالث في الإصدار 22H2 من Windows 11، وقد تم تقديم دعم أدوات الطرف الثالث لأول مرة من قبل الشركة مع إطلاق Windows Vista في عام 2007 وبعد ذلك تمت إضافة الدعم أيضًا إلى Windows 7.

ويذكر تقرير WindowsLatest أيضًا أن دعم أدوات الطرف الثالث سيسمح للمستخدمين أيضًا لتخصيص لوحة القطعة حسب رغبتهم، وفي الوقت الحالي، لا يدعم نظام التشغيل أدوات الطرف الثالث كما أنه لا يسمح للمستخدمين بتثبيت عناصر واجهة المستخدم على سطح المكتب.