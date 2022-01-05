شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاوضات جديدة لحل أزمة الشركات اللاسلكية الأمريكية والمطارات بشأن شبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت المحادثات المكثفة مؤخرا بهدف الخروج من مأزق بين الشركات اللاسلكية الأمريكية، وقطاع الطيران، والذى يعطل بشكل كبير الرحلات الجوية التي تبدأ اليوم الأربعاء.

حيث رفض رفض الرؤساء التنفيذيون لشركة AT&T و Verizon Communications يوم الاحد الماضي طلبًا لتأجيل تقديم 5 يناير المخطط له للخدمة اللاسلكية 5G الجديدة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الطيران، لكنهم عرضوا اعتماد إجراءات وقائية جديدة مؤقتًا.

وأثارت صناعة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مخاوف بشأن التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع إلكترونيات الطائرات الحساسة مثل أجهزة قياس الارتفاع الراديوية التي يمكن أن تعطل الرحلات الجوية، فيما حثت رئيسة AFA-CWA ، سارة نيلسون ، التي تمثل 50000 مضيفة طيران في 17 شركة طيران ، شركات الاتصالات اللاسلكية على الموافقة على تأخير نشر لمدة 10 أيام لإنهاء الاحتياطات.

وقالت نيلسون يوم الاثنين : "نأمل أن تعود شركات الاتصالات إلى رشدها اليوم"، "نحن ببساطة لن ننطلق إذا كانت تلك الرحلات معرضة للخطر"، وامتنعت الناقلات عن التعليق يوم الاثنين حيث استمرت المحادثات مع الوكالات الفيدرالية.

وطلب وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج ورئيس إدارة الطيران الفيدرالي ستيف ديكسون من جون ستانكي الرئيس التنفيذي لشركة AT&T ، وهانس فيستبرج الرئيس التنفيذي لشركة Verizon يوم الجمعة تأخيرًا لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات إن البيت الأبيض طلب يوم الأحد من الشركتين الموافقة على تأجيل قصير، ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق، وقالت الشركات اللاسلكية الأحد الماضي، إنها لن تنشر 5G حول المطارات لمدة ستة أشهر، لكنها رفضت أي قيود أوسع على استخدام طيف النطاق C، منطقة الاستبعاد هذه حول المطارات ليست كبيرة بالقدر الذي تريده إدارة الطيران الفيدرالية.

فيما حذرت مجموعة شركات الطيران، الاثنين الماضي من أن قيود السلامة التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية "سوف تكون مزعجة للغاية لركاب شركات الطيران والجمهور الملاحي"، ووافقت شركات الاتصالات اللاسلكية، التي فازت بالطيف في مزاد حكومي بقيمة 80 مليار دولار، سابقًا على إجراءات احترازية لمدة ستة أشهر للحد من التداخل.