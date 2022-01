أهم إعلانات نيفيديا من مؤتمر CES 22

أقامت نيفيديا مؤتمرها الأخير كجزء من فعالية مؤتمر CES في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد كشفت عن بطاقة RTX 3050 الجديدة مع مجموعة من البطاقات الجديدة للحواسيب المحمولة وألعاب جديدة تدعم تقنيات RTX المختلفة.

بطاقة GeForce RTX 3050 الجديدة من نيفيديا

تعتبر هذه البطاقة أحدث ما قدمت نيفيديا في بطاقات الحواسيب المحمولة بمعمارية Ampere القوية للغاية والتي تستفيد من تقنية RTX المميزة.

وتستطيع البطاقة تشغيل جميع الألعاب الحديثة بمعدل تحديث إطارات يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، ويجعلها ذلك أقوى بطاقة تصدر من عائلة بطاقات 50 منخفضة المستوى، كما يستطيع اللاعبون الاستمتاع بتقنيات RTX الجديدة من نيفيديا عبر هذه البطاقة دون دفع الكثير من الأموال.

وتأتي البطاقة بمساحة ذاكر GDDR6 تصل إلى 8 جيجابايت مع عدد كافي من معالجات Tensor الداخلية في البطاقة، وتصدر البطاقة في 27 يناير القادم بسعر 250 دولار فقط.

أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة

أطلقت الشركة في المؤتمر أيضًا بطاقات الحواسيب المحمولة من نوع Rtx 3080ti و Rtx 3070ti أيضًا، وتقدم هذه البطاقات نقلة نوعية في أداء الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، وخاصةً تلك التي تمتلك أكثر شاشة أو شاشات تعمل بتقنية Gsync ومعدل تحديث إطارات مرتفع.

وتأتي بطاقات RTX 3080ti المخصصة للحواسيب المحمولة بمساحة ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع ذاكرة GDDR6 السريع للغاية،ويبدأ سعر الحواسيب المحمولة التي تستخدمها من 2500 دولار تقريبًا.

وتقدم بطاقة RTX 3070ti الجديدة للحواسيب المحمولة أداءً أقوى بنسبة 70٪ من بطاقات RTX 2070 القديمة، كما يمكنها تقديم 100 إطار في الثانية بدقة 1440 بسعر يبدأ من 1500 دولار تقريبًا.

وتتوفر هذه الحواسيب التي تعتمد على البطاقات الجديدة بدايةً من شهر فبراير القادم في جميع الدول حول العالم من جميع المصنعين.

المزيد من ألعاب RTX

كما تعلن نيفيديا دائمًا عن مجموعة من الألعاب الجديدة في كل مؤتمر لها، وتدعم هذه الألعاب جميعًا تقنيات RTX المتنوعة من الشركة بالإضافة إلى تقنيات DLSS و Reflex لتحسين تجربة اللعب الجماعي والفردي فيها.

وقد حصلت لعبة The day Before و لعبة Escape from Tarkov و Rainbow Six Siege Extraction على هذه التقنيات والتحديثات، بالإضافة إلى حصول لعبة iRacing و Rainbow Six Extraction و God Of War على تقنية Reflex لتسجيل اللحظات المميزة في اللعبة.