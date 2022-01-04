شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوتات ذكية يمكنها إعطاء حقنة لشخص ورفع 65 رطلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجموعة من العلماء الكشف عن اختراعهم للتكنولوجيا الفائقة، الروبوت Beomni 1.0، الذى سيعرض لأول مرة على الملأ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 في لاس فيجاس هذا الأسبوع، وتبين أنها ذكي للغاية بحيث يمكنه التقاط القليل من الملح، لكنه قوي بما يكفي لرفع ما يصل إلى 30 كجم (4 أرطال 10 أرطال).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بينما في البداية يتم التحكم فيها عن بعد من جانب البشر، سيتعلم الذكاء الاصطناعي في النهاية كيفية تنفيذ المهام بشكل مستقل.

كما تم اختبار Beomni بالفعل في دار رعاية المسنين في كولورادو، حيث استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أيام في فحص درجات الحرارة، والنظر في الفم باستخدام خافض اللسان، وحتى الرقص مع المرضى لاسعادهم.

ويمتلك الروبوت يدًا بإبهام متقابل يمكن أن يؤدي مهامًا دقيقة من فتح قمة الزجاجة إلى حقن شخص بإبرة، كما أن جسم الروبوت مثبت على أربع عجلات، فهو قوي بما يكفي للتنقل عبر الرمال والطين والثلج.

ويعتقد مبتكروه Beyond Imagination أنه سيكون أيضًا قادرًا على العمل في المستودعات وقطف الفاكهة وتنفيذ مهام خطيرة مثل الإصلاحات الكهربائية، وهذا الاختراع منسوب للعالم الأمريكي الدكتور هاري كلور، فبعد أن وُلد بعيوب في الساق وقيل له إنه سيضطر إلى استخدام المشابك لبقية حياته، كان يحلم أن يسكن جسمًا آليًا منذ طفولته.

وتغلب لاحقًا على مشاكله الجسدية ليصبح خبيرًا في فنون الدفاع عن النفس ويقال إنه الشخص الوحيد في العالم الذي حصل على درجتي دكتوراه في وقت واحد.

وقال إن بناء الروبوتات القادرة على فعل الخير كانت مهمة حياته منذ أن كان في السابعة من عمره، مضيفا، "أن مفهوم أن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم ويهاجم الناس هو فكرة سخيفة بعض الشيء".

وأوضح كلور، "إذا تمكنا من نقل المواهب البشرية حول العالم على الفور من خلال روبوت، فهناك عدد غير محدود من الأشياء التي يمكنك القيام بها".

وأكد كلور، "افتقر العالم إلى عدد كافٍ من العاملين الطبيين طوال أزمة كوفيد، ولو تم توزيع الروبوتات الخاصة بي في جميع أنحاء العالم، لكنا أنقذنا مئات الآلاف من الأرواح أو أكثر، لأنه بدلاً من المخاطرة بالعدوى، سيتمكن الأطباء والممرضات من الدخول في ذكاء الروبوت ومعالجتهم".

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم طرح Beomni في السوق في العامين المقبلين، وتبلغ تكلفته حاليًا حوالي 110،000 جنيه إسترليني ولكنه سينخفض إلى ما يقرب من 50000 جنيه إسترليني عندما تدخل في الإنتاج الضخم.