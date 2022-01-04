ابتكار صنبور ذكي يمكن التحكم فيه عبر الإيماءات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعتين

أزاحت شركة Moen المتخصصة في صناعة صنابير المياه، الستار عن أحدث إصداراتها الذكية هذا الأسبوع، والذي يمكن مستخدميه من التحكم في درجة حرارة وتدفق المياه بالإيماءات فقط، وبدون لمسه.

وعلى غرار شاشة الموبايل، ولكن بدون لمس، يمكنك تحريك إصبعك أو يدك أمام مستشعر الصنبور لأعلى أو أسفل أو يمينا أو شمالا وغيرها على حسب رغبتك؛ لتشغيل الصنبور أو غلقه أو الحصول على ماء ساخن أو دافئ أو بارد.

ويتيح تطبيق Moen Smart Water للمستخدم ضبط درجات الحرارة الافتراضية، بالإضافة إلى تخصيص إيماءات لعملية التشغيل بالطريقة المفضلة لكل مستخدم.

ويتضمن الصنبور الجديد كافة الميزات الموجودة في الصنبور الذكي الحالي للشركة، بما في ذلك المساعدات الصوتية، مثل أمازون إليكسا (Amazon Alexa) وغوغل أسيستانت (Google Assistant).

إضافة إلى ذلك، فإن الصنبور الجديد لديه القدرة على توزيع قياسات ودرجات الحرارة بشكل دقيق، بحيث يمكنك طلب كوب من الماء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية، بجانب ضبط الإعدادات المسبقة للأوامر الشائعة، مثل درجة الحرارة والحجم المناسبين لملء وعاء قهوة وزجاجة المياه الخاصة بك.

وسيكون الصنبور متاحا للشراء في نيسان/أبريل 2022 بسعر يبدأ من 675 دولارا، وعند طرحه للبيع سيتوفر نوعان بدون لمس وبدون مقابض للتحكم في المياه، بينما ستوفر الشركة أربعة خيارات أخرى للصنبور بمقابض.

وبالتزامن مع قرب إطلاق الصنبور الجديد هذا العام، سيكون تطبيق Moen Smart Water محدثا لدمجه، وأيضا دمج الدش الذكي الذي تعتزم الشركة طرحه في وقت لاحق عام 2023.

وفيما لا يتضمن الصنبور الذكي الجديد مقبضا للتحكم في الماء، فإنه مجهز أيضا لإضافته للمستخدمين الراغبين في ذلك.

وعند إقرانها بمنتجات Moen الأخرى والتحكم فيها بواسطة تطبيق Moen Smart Water، من المفترض أن يكون صاحب المنزل قادرًا على إخبار النظام بأن يقوم في فصل الشتاء بإغلاق المياه القادمة إلى المنزل، وتطهير خط المياه عبر الصنبور والاستحمام.

وعندما يحين وقت تدفق المياه في الأنابيب مرة أخرى، يجب أن تقوم ميزة Health Protect بمسح خطوط المياه؛ لمنع تراكم الأوساخ أو الحطام أو الجراثيم في الخط المائي.