شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد نجم ينفجر بعنف ويطلق قدرًا من الطاقة يعادل مليار شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد علماء جامعة فالنسيا الاسبانية نجم وهو ينفجر بعنف ويطلق قدرًا من الطاقة يعادل مليار شمس في غضون عُشر من الثانية، وهذا النجم، الذي أطلق عليه لقب "الوحش الكوني"، يبعد حوالي 13 مليون سنة ضوئية في مجموعة المجرات Sculptor، وأثناء الثوران، أطلق النجم الطاقة المكافئة لتلك التي أنتجتها الشمس في 100000 عام.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور فيكتور ريجليرو، الباحث المشارك للدراسة: "تم اكتشاف انفجار النجم، الذي استمر قرابة عُشر ثانية، وتم تصنيفه على أنه وحش كوني حقيقي".

وهذا النجم من نوع النجوم المغناطيسية، وهي فئة فرعية من النجوم النيوترونية، أجسام يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى نصف مليون ضعف كتلة الأرض بقطر 12.4 ميلاً فقط، مع حقول مغناطيسية شديدة الكثافة.

وتتعرض الأجسام للانفجارات العنيفة، ولكن نظرًا لأن هذه الثورات تستمر لجزء من الثانية فقط، فقد كان من الصعب اكتشافها ودراستها.

واستخدم الباحثون في الدراسة الجديدة أداة AIM الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة التذبذبات في سطوع نجم مغناطيسي يسمى GRB2001415.

وسمحت هذه التقنية للفريق بتسجيل شدة ثوران النجم المغناطيسي ومدته، وحتى في حالة عدم النشاط، يمكن أن تكون النجوم المغناطيسية أكثر سطوعًا من شمسنا بمئة ألف مرة.

وفي حين أن سبب هذه الانفجارات لا يزال غير واضح، يعتقد الباحثون أنها قد تكون بسبب عدم الاستقرار في الغلاف المغناطيسي للنجوم، أو بسبب نوع من الزلزال في قشرتها.