شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث CES التكنولوجى سينتهى قبل موعده المحدد بيوم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) إنهاء الحدث يومًا مبكرًا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يقلل الأيام الأربعة المعتادة إلى ثلاثة فقط، وسيتم استضافة CES شخصيًا بعد أن كان افتراضيًا العام الماضي، لكن مساعد تكنولوجيا المستهلك (CTA) يقول إن الجدول الزمني الأقصر هو إجراء أمان إضافي وسط الوباء المستمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستعد المعرض لاستقبال أكثر من 50000 شخص و2200 عارض في مكانه في لاس فيجاس ابتداءً من 5 يناير.

وانسحبت العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة من الحدث الشخصي، بما في ذلك Amazon وGoogle وMicrosoft وMeta وTikTok، مما يعني أن هذه لن تكون العودة الجيدة التي كانت CES تأمل فيها.

هناك أكثر من 55 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وحوالي 824000 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وقال غاري شابيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ CTA في بيان، إن إلغاء CES في الوقت الحالي سيؤثر على الشركات الأصغر التي تعتمد على هذا الحدث للترويج لأنفسهم ومنتجاتهم للعالم.

ومع ذلك، يشير شابيرو أيضًا إلى أنه يدرك أنه ستكون هناك فجوات كبيرة في أرض العرض، والتي ستكون مختلفة عن السنوات السابقة.

كتب شابيرو في صحيفة Las Vegas Review-Journal: "نحن على دراية بالمخاوف من أن يكون CES حدثًا يمكن أن ينتشر فيه متغير omicron"، مضيفا "نحن نقود الطريق في طلب الأقنعة واللقاحات، والتوصية بالاختبار وتقديم الاختبارات المجانية."

وأجرت CTA المعرض عبر الإنترنت في عام 2021 حيث كانت حالات الاستشفاء COVID-19 تتزايد في جميع أنحاء العالم ولم تكن اللقاحات متاحة على نطاق واسع بعد.