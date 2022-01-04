شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإرسال بعثات إلى القطب الجنوبى للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن الصين وافقت على المرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر، بما في ذلك بناء محطة بحثية على القمر في غضون العقد المقبل، وقال نائب رئيس الهيئة، وو يان هوا، إن بلاده ستنفذ مهمات استكشاف القمر "تشانج آه-6" و"تشانج آه-7" و" تشانج آه-8" في المستقبل.

وذكر RT، أنه وفق المخططات سيتم اطلاق مسبار " تشانج آه-7" إلى القطب الجنوبي للقمر أولا، ونظرا لأن المسبار " تشانج آه-6" سيكون داعما لمهمة " تشانج آه-5" لإعادة العينات، فسيتم إطلاقه بعد " تشانج آه-7" لإحضار عينات من القطب الجنوبي للقمر.

وستكون مهمة " تشانج آه-8" بعد " تشانج آه-6"، وهي خطوة نحو بناء نموذج لمحطة بحثية علمية على القمر.

وأضاف وو: "إننا نستعد أيضا للعمل مع روسيا لبناء النموذج الأساسي للمحطة البحثية على القمر"، موضحا أن "بناء المحطة سيضع أساسا صلبا لنا لاستكشاف بيئة القمر وموارده بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية استخدام الموارد القمرية وتطويرها بشكل سلمي".

وتم إطلاق مسبار " تشانج آه-5" في عام 2020 وأعاد ما مجموعه 1731 غراما من العينات القمرية. وتشغل الصين حاليا مركبة الهبوط ومركبة التجوال "يويتو-2" لمهمة " تشانج آه-4" على الجانب البعيد من القمر.

وحقق مسبار " تشانج آه-4" هبوطا سلسا على فوهة فون كرمان فيحوض أيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في عام 2019.