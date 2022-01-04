صور.. اكتشاف موقع أثري عمره 3 ملايين سنة جنوبي إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 6:38 مساءً

تمكن باحثون آثار من إثيوبيا واليابان، الثلاثاء، عن اكتشاف حفريات وآثار تعود إلى ما قبل 3 ملايين سنة، جنوبي إثيوبيا.

وذكرت جامعة أديس أباب أنها عثرت على موقع أثري وحفريات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في منطقة كونسو بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا (على بُعد 595 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة أديس أبابا)، وتضم منطقة كونسو تسع قبائل تعيش على الزراعة.

وأوضحت الجامعة في بيان أن علماء الآثار والحفريات أجروا دراسة على حفرية ووجدوا أدوات حجرية استخدمها القدامى الذين عاشوا في المنطقة، تعود إلى ما قبل 3 ملايين سنة.

وأضاف البيان أن الأدوات المكتشفة في الحفريات تعكس الأنواع الحيوانية التي عاشت في المنطقة منذ نحو مليوني إلى ثلاثة ملايين سنة.

ومن بين الأنواع الحيوانية التي وجدتها الدراسة، هناك أحافير للأفيال، والماشية جاما، والخنازير، وأحافير فرس النهر، وأحفوريات برية وبحرية.

ويعد هذا الاكتشاف أحد أقدم الاكتشافات في إثيوبيا من حيث الحفريات والأدوات الحجرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المحدود للمجموعة.

وكانت إثيوبيا أعلنت في يوليو/تموز من عام 2020، عن اكتشاف قطعة أثرية تعود لعظام فرس النهر وكانت تستخدم كأدوات منذ 1.4 مليون سنة.

وقالت هيئة حفظ الآثار والدراسات الإثيوبية إن الأدوات المكتشفة تتميز عن الآثار الأخرى لكونها الأقدم في عصرها وبراعتها.

وأوضحت الهيئة الإثيوبية أن النتائج نُشِرت في دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

ونقلت الهيئة عن الباحثين قولهم إن البشرية بدأت استخدام الأدوات الحجرية قبل 2.6 مليون سنة.

وأشارت إلى أن الفريق الذي يضم باحثين من إثيوبيا واليابان كان يقوده الدكتور يوناس بيني من إثيوبيا، والدكتور جين سوا من اليابان.