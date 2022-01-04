“Glory”.. هاتف ذكي مصمم للبقاء في درجة حرارة “40 تحت الصفر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “إيه جي إم” (AGM)، إطلاق اسم Glory على هاتفها الذكي الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، والذي يتوفر في ثلاثة إصدارات مختلفة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف، الذي يزن 370 جراما، يتمتع بدرجة عالية من الحماية من الغبار والماء وفقا لفئات الحماية IP68 / IP69K و MIL-STD-810H.

وتعتبر البطارية واحدة من المزايا الخاصة لجميع هواتف Glory الذكية؛ حيث تعمل هذه البطارية سعة 6200 مللي أمبير ساعة لمدة ساعة واحدة في درجات حرارة -40 درجة مئوية، وحتى 10 ساعات عند 30 درجة مئوية وحوالي 22 ساعة عند 27 درجة مئوية.

وتشترك جميع الإصدارات في الاعتماد على المعالج Snapdragon 480 5G مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتبلغ سعة التخزين في الإصدارين Glory Pro و Glory “العادي” 256 جيجابايت، في حين تقتصر على 128 جيجابايت في الإصدار Glory SE.

ويمكن توسيع الذاكرة في جميع الإصدارات حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة الذاكرة microSD.

وتم تجهيز الهاتف بسماعة 33 مم في الجزء الخلفي من الجهاز، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

ويحتوي Glory وGlory Pro أيضا على كاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابيكسل مزودة بمصباحي ليد بالأشعة تحت الحمراء. ويحتوي كلاهما على جهاز تحديد المدى بالليزر، ويحتوي الطراز Pro أيضا على كاميرا تصوير حراري.