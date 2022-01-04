شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت "أبل" أول شركة تصل إلى 3 تريليونات دولار من قيمة سوق الأسهم، حيث يراهن المستثمرون على أن صانع أيفون سيواصل إطلاق المنتجات الأكثر مبيعًا بينما يستكشف أسواقًا جديدة مثل السيارات الآلية والواقع الافتراضي.

وفي اليوم الأول من التداول في عام 2022، سجلت أسهم شركة أبل رقمًا قياسيًا قياسيًا خلال اليوم بلغ 182.88 دولارًا، مما جعل القيمة السوقية لشركة أبل أعلى بقليل من 3 تريليونات دولار، وأنهى السهم الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.5٪ إلى 182.01 دولارًا، مع القيمة السوقية لشركة آبل عند 2.99 تريليون دولار.

فيما وصلت الشركة الأكثر قيمة في العالم إلى علامة فارقة حيث يراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيستمرون في صرف الدولار الأعلى على أجهزة أيفون و MacBooks والخدمات مثل أبل TV و أبل Music.

وقال جيك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة Longbow Asset Management في تولسا، أوكلاهوما: "إنه إنجاز رائع ويستحق بالتأكيد الاحتفال"، "إنه يوضح لك فقط المدى الذي وصلت إليه شركة أبل ، وكيف ينظر إليها على أنها مهيمنة في نظر غالبية المستثمرين."

وشاركت أبل نادي القيمة السوقية الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار مع شركة مايكروسوفت، والذي تبلغ قيمته الآن حوالي 2.5 تريليون دولار، وتمتلك "ألفابت وأمازون وتسلا" قيم سوقية تزيد عن تريليون دولار.

وقد ارتفعت أسهم شركة آبل بحوالي 5،800٪ منذ أن كشف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز النقاب عن أول هاتف أيفون في يناير 2007، متجاوزًا بكثير مكاسب S&P 500 التي بلغت حوالي 230٪ خلال نفس الفترة.

وفي عهد تيم كوك، الذي أصبح في عام 2011 الرئيس التنفيذي بعد وفاة جوبز، زادت شركة آبل بشكل حاد من إيراداتها من خدمات مثل بث الفيديو والموسيقى، وساعد ذلك أبل على تقليل اعتمادها على أيفون إلى حوالي 52٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2021 من أكثر من 60٪ في 2018، مما أدى إلى إرضاء المستثمرين القلقين من أن الشركة تعتمد كثيرًا على منتجها الأكثر مبيعًا.

ومع ذلك، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن شركة آبل تصل إلى حدود مدى قدرتها على توسيع قاعدة مستخدميها ومقدار الأموال التي يمكن أن تضغط عليها من كل مستخدم ، مع عدم وجود ضمانات بأن فئات المنتجات المستقبلية ستثبت أنها مربحة مثل أيفون.

كما أدى التبني السريع لتقنيات مثل 5G والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي إلى زيادة جاذبية أبل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، وأظهرت بيانات حديثة من CounterPoint Research في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ، أن شركة أبل واصلت ريادتها للشهر الثاني على التوالي ، متفوقة على منافسين مثل Vivo و Xiaomi.

ونظرًا لأن Tesla الآن هي صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم حيث تراهن وول ستريت بشدة على السيارات الكهربائية ، يتوقع العديد من المستثمرين أن تطلق أبل سيارتها الخاصة في غضون السنوات القليلة المقبلة.