شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الميزان الذكى Withings Body Scan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخطى الموازين الذكية الجديدة لمسح الجسم مجرد قياس وزنك، وبدلاً من ذلك تجلب تقنية المراقبة التى ربما لم تشاهدها إلا فى صالة الألعاب الرياضية أو مكتب الطبيب، وتم الإعلان عن مواصفات الميزان الذكى خلال CES 2022 ويقوم بمسح الجسم أى يضيف بيانات تكوين الجسم، ومعدل ضربات القلب، وقياسات مخطط القلب الكهربائي (ECG) ، واستجابة الأعصاب، وحسابات عمر الأوعية الدموية إلى المعلومات المعتادة التي يقدمها مقياس ذكى، وسيؤدى بذلك إلى فحص صحى منزلى متطور، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ويحتوي Body Scan على منصة زجاجية مقواة مع 14 قطبًا كهربائيًا مخفيًا بالداخل ، بالإضافة إلى شاشة LCD ملونة مقاس 3.2 بوصة لعرض البيانات ذات الصلة ومقبض قابل للتمديد مع أربعة أقطاب كهربائية أخرى فيه.

وتستخدم هذه لتخطيط القلب ولإكمال قياس تكوين الجسم باستخدام تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية، وسيقوم مسح الجسم بتقييم دهون الجسم، والدهون الحشوية، وكتلة العظام والعضلات، ونسبة الماء لتوفير قراءات لأجزاء الجسم الفردية على المدى الطويل، ويساعد هذا في فهم المناطق عالية الخطورة في جسمك، جنبًا إلى جنب مع البيانات المتعلقة بالرياضة بما في ذلك عدم توازن العضلات.

ومن خلال قياس معدل ضربات القلب وقياس مخطط كهربية القلب، جنبًا إلى جنب مع حساب عمر الأوعية الدموية ومقارنتها بالمعايير المتوقعة لعمرك، يمكن أن يساعد فحص الجسم في اكتشاف التغيرات في صحة قلبك باستخدام الأقطاب الكهربائية في المنصة، وسيتتبع أيضًا نشاط الغدد العرقية لتقييم نشاط الأعصاب الصغير، والذي يبدو أنه مؤشر جيد على مدى صحة نمط حياتك.

كما سيتم عرض البيانات على شاشة Body Scan وفي تطبيق مصاحب، ولكن ميزان Withings سيقدم أيضًا خدمة اشتراك تربطك بأخصائي طبي وتضع خططًا للصحة والعافية بناءً على البيانات التي تم جمعها بواسطة المقاييس، وليس من الواضح ما إذا كانت خدمة الاشتراك ضرورية بالنسبة لك للاستفادة من بيانات Body Scan ، أو كم سيكلف ذلك، أو ما إذا كانت ستكون جزءًا من خدمة Withings Pro-level Health Solutions.

ومسح الجسم هو الخطوة التالية بعد موازين الجسم الموجودة في Withings ، والتي توفر أيضًا كتلة العضلات والعظام والدهون، بالإضافة إلى بيانات احتباس الماء باستخدام أقطاب كهربائية لتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية، ولقد رأينا أيضًا شركات أخرى تقوم بتجربة تقديم بيانات تكوين الجسم هذا العام، مع قيام Samsung بتطوير التكنولوجيا في Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic .

ولم تعلن Withings عن سعر لفحص الجسم حتى الآن ولكنها تؤكد أنها ستكون متاحة خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد أن حصلت على تصريح من إدارة الغذاء والدواء (FDA) وحصلت على علامة CE فى أوروبا كمرجع، واستغرقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكثر من عام للموافقة على Withings ScanWatch، مما أدى إلى توفره فى أوروبا بعد اعتماد CE بعض الوقت قبل إصدار الولايات المتحدة، لذا كن على علم بأن التأخيرات قد تؤثر أيضًا على إطلاق Body Scan.