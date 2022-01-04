شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OnePlus 10 Pro أول هاتف جديد لعام 2022.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة في عام 2022 أصبح OnePlus رائدًا جديدًا لأي شخص يبحث بالفعل عن تحديث الهاتف الذكى، وتمتنع الشركة عن الكشف عن كل شيء ولكن هذا لم يوقف التسريبات والشائعات عن شاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدلات تحديث عالية وأحدث معالج Snapdragon 8 Gen 1 .

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وقد يكون التحدي الكبير هو الموازنة بين السعر والمواصفات والميزات بحيث تقدم ما يكفى من الهواتف المتطورة مثل Apple و Samsung وفي الوقت نفسه يجب أن تقدم أكثر بشكل ملموس من سلسلة هواتفها الأرخص.

وسيتم إطلاق OnePlus 10 Pro أولاً في الصين يوم الثلاثاء 11 يناير، مع وضع هذا الجدول الزمني في الاعتبار، وتوقع سماع جميع التفاصيل الأخرى قريبًا جدًا.