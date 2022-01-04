شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبات الكهربائية تمثل 65% من مبيعات السيارات فى النرويج العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من ثلثى مبيعات السيارات الجديدة فى النرويج العام الماضي، وفقًا للبيانات المنشورة حديثًا من البلاد والتى أعلنها اتحاد الطرق، وفى عام 2021 باع الوكلاء النرويجيون 176.276 سيارة 65% منها كانت سيارات كهربائية، وهذه زيادة بنسبة 11 نقطة مئوية عن العام السابق عندما مثلت 54% من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة، وفقا لتقرير engadged.

وكانت Tesla Model 3 هو الخيار الأكثر شعبية بين المشترين الجدد ويليه Toyota الهجينة RAV4 وهى السيارة الوحيدة ذات محرك الاحتراق الداخلى التى تصدرت قائمة أفضل عشرة سيارات مبيعًا في البلاد، وهناك السيارات البارزة الأخرى لجعل القائمة تشملها وهى فولكس فاجن ID.4 فى المركز الثالث وبولستار 2 فى المركز 10.

وقالت الرابطة النرويجية للمركبات الكهربائية لرويترز يمكن أن تشكل مبيعات السيارات الكهربائية ما يصل إلى 80% من إجمالي سوق السيارات في البلاد بحلول عام 2022 طالما أن نقص الرقائق لا يتسبب في مزيد من التأخير في الشحن كما هو الحال فى عام 2020، فإن الكثير مما يدفع اعتماد السيارات الكهربائية في النرويج هو الإعانات السخية التي تقدمها الدولة.

ولا يتعين على مشترى السيارات دفع ضرائب مفروضة على سيارات محركات الاحتراق الداخلى التقليدية عند شراء سيارة كهربائية فى عام 2021، وخسرت الحكومة الفيدرالية في البلاد ما يقرب من 3.41 مليار دولار من الإيرادات الضريبية للمضى قدمًا في خطتها لإنهاء جميع مبيعات السيارات التى تعمل بالبنزين بحلول عام 2025.